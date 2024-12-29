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▲Jonathan Kuminga最近4場合計拿到108分，進攻表現搶眼。賽後總教練Steve Kerr對其做出點評，直言Kuminga正在從此前的低潮中走出，不過球隊仍會維持目前的輪換陣容。（圖／美聯社／達志影像）

▲這場對太陽勝仗，勇士射手Buddy Hield全場7投0中沒有得分。（圖／美聯社／達志影像）

勇士主場109：105險勝太陽，中止三連敗，好不容易贏下最近16戰第4勝。勇士有兩個重要調整。Trayce Jackson-Davis重回先發中鋒，年輕Jackson-Davis更有活動力+接應攻擊籃下+火鍋封蓋能力，上場23分鐘攻下16分+10籃板+4火鍋，接近完美表現。上一場對快艇攻下34分替補前鋒Jonathan Kuminga持續猛暴輸出，此役Kuminga繼續從板凳上來瘋狂進攻得分，成為比Stephen Curry更有威脅性得分點。兩個幸運關鍵細節，為勇士保住勝利。Draymond Green非常意外攻下16分，三分球5投3中全場9投6中，「綠師父」Green神來幾筆三分球+超凡手氣，為勇士提供少見關鍵火力。連續第6場先發Dennis Schroder進攻還是不好，投籃還是吃手氣，跟團隊磨合還是缺少什麼，全場13投4中（其中三分球7投1中），全場攻下11分+3助攻，表現並不理想。終場前1分23秒Dennis Schroder命中全場唯一三分球，幫助勇士取得104：103反超，這記三分命中對勇士氣勢和士氣帶來莫大提升。勇士教練Steve Kerr還是固執，但他把Trayce Jackson-Davis擺回先發，用人輪換減少到只用九人，不再使用11-12名球員大輪換，靠著出色防守+不錯球運，中止三連敗，拿下最近八場比賽第2勝。球運很重要，防守更重要。勇士即使過去15戰3勝12敗，戰績和勝率都爛到極點，但勇士防守效率還是排在聯盟第八，沒有掉隊。另外就是籃板球，勇士即使經常擺上小個陣容，但籃板球和禁區護框仍保持一定水準。這場對太陽勝仗，勇士射手Buddy Hield全場7投0中沒有得分，主力替補控球Brandin Podziemski打了11分鐘得分0，先發小前鋒Andrew Wiggins 12投3中只得7分，三名主力輪換表現和進攻都不在狀況，勇士在減少輪換用人情況下還能贏球，防守和球運至為關鍵。我還是認為Dennis Schroder擺回替補才是對勇士找回狀況和更好輪換用人最好戰略，Schroder這種亂打風格+突破+單打為主比賽風格，並不適合用來搭配Stephen Curry先發，更適合用在改變比賽節奏奇兵。另外就是防守，勇士需要打出更好防守，成為精英級別防守球隊，Dennis Schroder+Stephen Curry後場組合想要打出精英防守層次難度太高。例行賽打完31場，留給勇士Steve Kerr時間並不多，Steve Kerr再做更多試驗和創意的調度用人，必須要收斂。像Steve Kerr和馬刺波波教練這種等級教練，往往會玩過頭，自信過頭，究竟Steve Kerr固執堅持是對是錯，我們再看下去。