我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案遭起訴，高等法院撤銷北院交保裁定發回更裁，並於昨日下午3時再次召開羈押庭，結果北院裁定柯文哲保證金改由7000萬元交保，並需戴上電子腳鐐，對此民眾黨立委張啟楷受訪時坦言頭很痛，雖然很辛苦，但中午前應可把錢籌出來，也轉達柯文哲希望小草們不要繼續守候，留下8個字「好好休息，好好工作」。對於北院裁定柯文哲以7000萬元交保，張啟楷受訪時坦言黨公職都很頭痛，但仍尊重法院裁定，且柯文哲可以抬頭挺胸走出法院，至少能在外頭爭取司法人權與公平正義。張啟楷說，柯文哲目前最重要的就是陪伴年邁罹癌的父親，因此所有判決都能接受。另坦言，黨公職聽到如此鉅額的保證金都愣了，頭真的很痛，要去哪裡找4000萬元。張啟楷也說，稍早黨公職也緊急開會，想辦法把柯文哲救出來，否則在裡頭不能講話，而北檢拚命說話，保證金的部分真的很辛苦，但評估中午前應該可以籌出來。最後張啟楷也轉達柯文哲希望小草們別再守候，「好好休息，好好工作」，黨公職也一定會籌到其餘的4000萬元，「把阿北救回來！」