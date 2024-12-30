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▲布魯斯威利因為主演《終極警探》系列，成為好萊塢動作天王，是片酬最高的巨星之一。（圖／摘自IMDb）

▲布魯斯威利（左）與黛咪摩爾曾是夫妻，離婚後還是家人，彼此時常聚會，也會互相照顧。（圖／摘自IG）

曾經是銀幕上威風凜凜「終極警探」的布魯斯威利，罹患額顳葉型失智症後就記憶、語言能力都退化，還一度傳出是患了失語症，不得不退出幕前。小他21歲的妻子艾瑪，責無旁貸扛下照顧他的重擔，心裡自然有很多的酸楚，也很難接受原本生龍活虎的另一半，現在變得需要大家小心照護。她和布魯斯威利結識17週年，在社群網站上發文坦言：「說實話，週年慶曾經讓人很興奮，現在卻讓我心裡沉重，感到憤怒與哀傷。」布魯斯威利在好萊塢曾紅極一時，是片酬最高的巨星之一，和同為票房大牌的黛咪摩爾結婚、生了3個女兒，不過彼此未能白頭偕老。在與黛咪離婚後7年，布魯斯威利開始和艾瑪交往，兩年後結婚，因此彼此相識17年、結婚15年，也生了兩個女兒。目前老布因病退出幕前、無法拍戲，他的5個女兒、前後兩任妻子，都一起合作照顧他，展現家人之間無私的愛。儘管如此，艾瑪還是難免有些情緒，不是輕易能排解。她在社群網站上寫道：「結識週年慶曾經帶來興奮，現在卻攪翻了一些情緒，讓我心裡很沉重，也彷彿胃裡有坑洞。我給我自己半小時，沉浸在『為什麼是他？為什麼是我們？』的情緒，去感受憤怒和哀傷。然後就把這些都甩掉，重新回到真正的情況，真正的情況就是這是無條件的愛，我很有福能夠理解這種愛，都是因為他的緣故。」人生中難以預料的是，黛咪摩爾今年以《懼裂》獲得從影以來最大的讚譽，不僅入圍金球獎影后，在各大重要的奧斯卡前哨戰上大都未被忽視，極有厚望得到奧斯卡最佳女主角提名，將會是她人生中的第一次，也有機會拿獎。為此她近來頻頻出席各大重要活動，為自己在小金人爭奪戰造勢，難免一些照顧布魯斯威利的責任要交給艾瑪來扛。她在事業風光的時刻，前夫老布卻已因病退出幕前，影迷不禁回想到昔日兩人在好萊塢夫唱婦隨、大紅大紫的時刻，更覺得造化弄人、天意難料。