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民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案遭起訴，高等法院撤銷北院交保裁定發回更裁，並於昨日再次召開羈押庭，結果北院裁定柯文哲保證金改由7000萬元交保，並需戴上電子腳鐐。對此名嘴黃智賢表示，貪官陳啟昱與犯罪大咖朱國榮是法官放的，88會館百億洗錢大亨林秉文跑了，法官也根本不在乎，應該是覺得，「犯嫌跑了是警察、檢察官的事」。對於北院裁定柯文哲7000萬元交保，並需戴上電子腳鐐，黃智賢批法官根本無所謂，台灣現在詐騙橫行，治安敗壞，法官責任很大，但法官覺得他無須負責。黃智賢說，貪官陳啟昱逃亡，是法官放的；犯罪大咖朱國榮潛逃出境，是法官放的；88會館百億洗錢大亨林秉文跑了，法官根本不在乎；88會館大老闆郭哲敏，明明是逃亡出境，好不容易才抓回來，結果法官也是一再交保，交保又交保，檢方不斷抗告，才勉強羈押。黃智賢說，法官應該是覺得，犯嫌跑了，是警察檢察官的事，你們去傷腦筋好了。而更有多少犯罪者，被法官放在外頭，自由串證、威脅證人翻供、滅證甚至逃亡，法官根本覺得，就算犯嫌滅證串證，干我何事。黃智賢表示，法官輕判罪犯，更是日常，例如台版N號房，檢警耗費多少心力，才偵破此案，潘男為首的集團，誘拐86位少女，幹盡喪盡天良的事，結果潘男一審才12年，也就是誘拐一個少女，逼迫少女，主嫌居然只判1.2個月，嘆法官無人可約束，「大家都拿他們沒辦法」。