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▲前籃網換來全能3D球員Dorian Finney Smith，正式加盟湖人。（圖／美聯社／達志影像）

▲洛杉磯湖人在今將主控 Russell與Maxwell Lewis，和3枚次輪選秀權打包，從布魯克林籃網換來全能3D球員Dorian Finney-Smith與Shake Milton。（圖／美聯社／達志影像）

傷兵滿營，陣容輪換深度不足湖人終於出手，湖人球迷應該正在歡天喜地慶好運。一個小動作，把湖人防守再升級，同時增加陣容深度，運動能力、身材對位也得到提升，湖人這次操作對湖人戰力升級將帶來絕對影響。Patrick Beverley對湖人顯然還有情緒和抱怨，這也是他不確定Finney-Smith去了湖人會不會更好關鍵。201公分Dorian Finney-Smith將成為湖人防守和輪換極為重要那塊重要拼圖，更是湖人戰力提升和輪換深度更好的關鍵交易。「Cam Riddish只能守、不能攻、不會投、拙於得分」「一旦LeBron James、Anthony Davis和八村壘三名主力鋒線有兩個不能同時在場上，湖人防守和籃板、進攻、空間都會出現問題」「203公分防守前鋒Jarred Vanderbilt今年還在傷停，不確定今年能不能復出」因此湖人交易送出D’Angelo Russell，換來可先發、可替補、可以對位防守三個位置Dorian Finney-Smith，今年球季還有4成35三分球命中率，場均10.4分、4.6籃板Finney-Smith，不吃球權，能拉開空間，可以無限換防對位，屬於聯盟最頂級3D前鋒，湖人有能力打出更好防守和更高效輪換。196公分Shake Milton是湖人板凳第二後衛，湖人後衛第一替補是Gabe Vincent，身材更高更好的Shake Milton是第二替補，身材更高，也不是菜鳥，攻防都能稱職扮演角色球員，擺進湖人主要輪換，解決湖人陣容深度不夠問題。現在湖人陣容還欠一名得力內線替補，可以分擔Anthony Davis防守和保護籃板工作，最好有中距離投籃和老練防守經驗，湖人就能打出爭冠表現和競爭力。湖人板凳第一替補長人Jaxson Hayes表現還可以，但經驗還嫩，進攻技術粗糙，也不會投籃，湖人需要找到一個更得力更可靠替補長人。從防守要求、球員定位、角色球員需求和戰略布局、操作就可以發現，湖人教練JJ Redick是一名更出色教練，他知道球隊需要什麼，問題出在那裡，湖人該怎麼打，如何建立一支擁有精英防守，也能夠輕鬆得分團隊。