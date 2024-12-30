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一名英泰混血兒在泰國芭達雅喝醉後刺死日本男子而被捕，全案發生於昨（29日）早上6點06分，行兇過程全被停在路邊的巴士行車記錄器所錄下。根據泰國媒體《Khaosod》報導，一名27歲日本男子誠太（Seita）先生在29日時被兇嫌一刀刺入胸膛，儘管救難人員到場後緊急實施心肺復甦術，仍無法挽回他的生命，警方也在犯案現場發現兇器。兇手為36歲的英泰混血兒David，他當場被捕，並仍處於酒醉狀態，對案件毫無悔意，還對警方做出「我愛你」的手勢。一名22歲的目擊者告訴警方，一開始David和女友發生激烈爭吵，並有肢體衝突，當死者和目擊者介入勸架後，David將怒火發洩到誠太身上。兇嫌首先揍了死者一拳，雙方人馬被拉開，原本誠太和朋友離去，但後來誠太又折返回來揍兇嫌，導致一場混戰，最終兇嫌將刀刺入誠太的胸口。整場紛爭都被停在路邊的一台公車的行車記錄器所錄下，芭達雅警察局已將影片帶回來偵辦，並正在搜集目擊者的證詞，並將兇嫌依法送辦。