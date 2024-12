我是廣告 請繼續往下閱讀

▲I Don't Like Mondays.四度訪台,希望下次可以去九份。(圖/宝島制作委員會)

日本樂團I Don't Like Mondays.昨(29)日來台舉辦《Focus Asia Tour》演唱會,更請到樂團「傻子與白痴」擔任嘉賓,全場2000名粉絲驚喜不已。I Don't Like Mondays.非常喜歡台灣,這趟是四度來台,但因為行程滿檔只停留3天,他們也非常認真,演出前一天還上了整天的電台通告,覺得台灣的主持人都非常專業和親切,讓他們賓至如歸。今(30)日,他們帶著依依不捨的心情離台,打趣說果然如團名般:「真不喜歡週一啊!」並表示最想去的台灣觀光勝地是九份,希望下次來台可以待久一點,得以到九份一遊。I Don't Like Mondays.已是來台四次,他們表示對台灣的一切仍覺得新鮮與期待,主唱說:「和日本不同,這裡的演唱會氣氛非常熱烈,而且大家都在學日文,這讓我們感到非常驚訝。」他們一口氣演唱〈Someday〉、〈Shadow〉、〈Sunset Girl〉、〈Summer Ghost〉等20首膾炙人口的歌曲,也特別為台灣樂迷苦練MC、中文單字,只為了跟粉絲交流,而「傻子與白痴」意外現身,也讓現場氣氛更加高漲,讓他們表演酣暢淋漓,直呼:「這場演唱會真的成為了最棒的一次!」I Don't Like Mondays.也覺得台灣的歌迷比日本人還要熱情,「不僅能聽懂日文,還會跟著一起喊口號和呼應,這讓我們印象非常深刻。」至於有被熱情的台灣歌迷「告白」過嗎?他們回覆雖沒有被直接告白,「但我們一直能感受到粉絲們滿滿的愛意!」而對於台灣女生的印象是開朗,又說:「台灣女生享受演唱會時的樣子特別迷人,甚至讓我們覺得很性感。」他們演出還帶來〈New York, New York〉、〈Umbrella〉等名曲,更以不插電方式演繹歌曲〈LOVE YOURSELF〉和〈Mmm…〉,而演唱會也在一連三首安可曲〈MR.CLEVER 〉、〈LEMONADE〉和〈WE ARE YOUNG〉中畫下完美句點。I Don't Like Mondays.下台後表示最想吃小籠包和炒飯,「都非常美味。」但又害羞說唯一不太敢接受的是八角味道,令樂迷都覺得有趣。