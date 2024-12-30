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▲I Don't Like Mondays.四度訪台，希望下次可以去九份。（圖／宝島制作委員會）

日本樂團I Don't Like Mondays.昨（29）日來台舉辦《Focus Asia Tour》演唱會，更請到樂團「傻子與白痴」擔任嘉賓，全場2000名粉絲驚喜不已。I Don't Like Mondays.非常喜歡台灣，這趟是四度來台，但因為行程滿檔只停留3天，他們也非常認真，演出前一天還上了整天的電台通告，覺得台灣的主持人都非常專業和親切，讓他們賓至如歸。今（30）日，他們帶著依依不捨的心情離台，打趣說果然如團名般：「真不喜歡週一啊！」並表示最想去的台灣觀光勝地是九份，希望下次來台可以待久一點，得以到九份一遊。I Don't Like Mondays.已是來台四次，他們表示對台灣的一切仍覺得新鮮與期待，主唱說：「和日本不同，這裡的演唱會氣氛非常熱烈，而且大家都在學日文，這讓我們感到非常驚訝。」他們一口氣演唱〈Someday〉、〈Shadow〉、〈Sunset Girl〉、〈Summer Ghost〉等20首膾炙人口的歌曲，也特別為台灣樂迷苦練MC、中文單字，只為了跟粉絲交流，而「傻子與白痴」意外現身，也讓現場氣氛更加高漲，讓他們表演酣暢淋漓，直呼：「這場演唱會真的成為了最棒的一次！」I Don't Like Mondays.也覺得台灣的歌迷比日本人還要熱情，「不僅能聽懂日文，還會跟著一起喊口號和呼應，這讓我們印象非常深刻。」至於有被熱情的台灣歌迷「告白」過嗎？他們回覆雖沒有被直接告白，「但我們一直能感受到粉絲們滿滿的愛意！」而對於台灣女生的印象是開朗，又說：「台灣女生享受演唱會時的樣子特別迷人，甚至讓我們覺得很性感。」他們演出還帶來〈New York, New York〉、〈Umbrella〉等名曲，更以不插電方式演繹歌曲〈LOVE YOURSELF〉和〈Mmm…〉，而演唱會也在一連三首安可曲〈MR.CLEVER 〉、〈LEMONADE〉和〈WE ARE YOUNG〉中畫下完美句點。I Don't Like Mondays.下台後表示最想吃小籠包和炒飯，「都非常美味。」但又害羞說唯一不太敢接受的是八角味道，令樂迷都覺得有趣。