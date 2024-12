我是廣告 請繼續往下閱讀

▲May’n相隔1年多,宣布再來台與歌迷同歡。(圖/好玩國際)

▲May’n的台灣演唱會票券,2025年1月11日(六)11:00開賣。(圖/好玩國際)

日本歌手May’n曾在2024年3月於Zepp New Taipei舉辦疫情後睽違已久的台北演唱會,除了開賣即秒殺的佳績外,演唱會上魅力四射的演出,更是讓所有歌迷好評連連、意猶未盡。明年May’n迎來出道20週年紀念,今(30)日宣布將在2025年3月16日來台舉辦一天連2場的《May’n Acoustic Tour 2025 「Hang Jam vol.5 」 in Taipei》演唱會,門票於2025年1月11日上午11點「Ticket Plus 遠大售票系統」正式開賣。演唱會名稱「Hang Jam」是從2013年開始舉辦的活動,這次來台將是第五度演出。Jam是一種即興演奏的音樂型式,一邊演奏一邊玩,希望全場都可以一起盡情的玩音樂、與音樂對話。May’n表示:「我在台北舉辦過滿多場演唱會,本來在疫情前就有計劃帶『Hang Jam 』主題的演出來台,無奈因為疫情而取消。對我來說,在台北能舉辦『Hang Jam 』真的讓我非常開心,所以我非常非常期待。這樣的演出和平時的巡演內容完全不一樣,『Hang Jam 』是一種只有在當下那個時候才能產生的不插電原生音樂魅力,希望大家可以跟我一起享受音樂創作,盡情玩音樂。 」2025年,也是May’n迎來出道20週年的重要時刻,她表示:「希望能讓更多人聽到我的音樂,也希望透過演出跟大家一起回顧我的20年,這是我非常想要做的事情。」即將迎接新的一年,May’n也不忘先跟大家說:「新年快樂!期待盡快跟大家見面,也祝福大家擁有美好的一年。」演出時間:2025年3月16日(日)午場15:00、晚場19:00演出地點:Legacy Taipei演出票價:VIP 3200元、2600元售票時間:2025年1月11日(六)11:00售票系統:Ticket Plus 遠大售票系統