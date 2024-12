我是廣告 請繼續往下閱讀

▲片山凉太(右)在〈why you gottado me like that?〉MV中演出到最後有些放飛自我,被戲稱是「本色演出」。(圖/大元娛樂提供)

金曲獎「最佳單曲製作人」RYOTA 片山凉太於本月中旬推出4年以來的全新專輯《what am i to you?》,10首新歌真實呈現他多年來的心情與感悟。其中他和「The Dinosaur Skin 恐龍的皮」合作的單曲〈why you gottado me like that?〉融合了90年代遊戲音效,打造出充滿夢幻與挑戰感的氛圍,MV透過特效讓他和暴龍、三角龍同台,導演黃子然要他用想像力和龍互動,他原本演出超浮誇,自己都尷尬,最後卻越來越習慣,演著演著竟然上癮了,也不排除以後再嘗試這種「放飛自我」的表演。〈why you gottado me like that?〉的MV已於摩爾娛樂官方YouTube頻道上架,背景以充滿電玩風格的遊戲世界為基調,加上片山凉太與恐龍的皮精彩演繹,讓整支MV既有歡樂又帶著詭譎的氣氛。歌詞巧妙地將地球上僅存的兩隻恐龍與飄洋過海的邊緣人遊子命運相連,展現出對現實的無力與解嘲,結伴用自嘲與挖苦化解生活的苦澀。MV故事從一款經典的橫向卷軸遊戲致敬開始,片山凉太的角色在遊戲中遭遇強大BOSS—暴龍與三角龍的攻擊,屢次失敗後最終醒來,發現自己被困在現實與虛擬的交錯中,無法脫身。隨著故事發展,他開始對周圍的一切過度反應,連一點風吹草動都疑神疑鬼,最終才發現自己中了遊戲的圈套。導演黃子然設計出一個像迷宮的密室場景,讓觀眾在舒適的氣氛中,卻不自覺地感受到潛藏的危機感。片山凉太第一次見到暴龍與三角龍,搭配露營的情境,直呼就像來到侏羅紀公園現場,把角色詮釋得活靈活現,讓工作人員笑稱這真的是百分百的「本色出演」。他們也在拍攝中即興加入了不少有趣的動作和互動,黃子然希望凉太能發揮想像力,與動畫恐龍一起演出,對他來說,是全新挑戰,笑言剛開始的確覺得壓力山大,隨著逐漸適應節奏,甚至開始享受這種浮誇的表演,即使多次跪地造成膝蓋受傷,也毫不在意,更笑道:「剛開始覺得有點尷尬,但演著演著竟然上癮了!感覺這種誇張的表演還挺有趣的。」他也計畫在2025年1月11日與1月19日,分別在誠品生活松菸店與台中勤美店舉行新歌分享會,歡迎樂迷們一起到現場親自感受他的音樂魅力。