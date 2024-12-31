我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨前立委蔡壁如今（31）日被《鏡週刊》報導直指，就是證實黨主席柯文哲家中硬碟excel檔內容的證人。蔡壁如今還原約談過程強調，檢方當時拿出「小沈1500」的表單問她是否認為是柯文哲編寫，蔡壁如明確回答「這不是柯文哲」，因為柯在台大醫院的習慣簽名方式是「ko」不是該表單的「wen」。蔡壁如今早上中廣新聞網《千秋萬事》節目接受主持人王淺秋專訪，她還原約談過程指出，檢察官一開始要她拼寫她自己跟柯文哲的英文名字，然後拿出2005年的email問是不是她寫給某醫師的？事隔近20年她說記不清楚，但有簽署她名字的她都認了是自己寫的。蔡壁如隨後接受媒體採訪時也進一步說明，檢方後來出示記載有「小沈1500」excel表單，問她檔案編輯人「wen」是不是柯文哲？蔡壁如回說：「這不是柯文哲，他在台大醫院慣用的署名是ko。」檢方又質疑蔡壁如剛才拼寫柯文哲英文名字的時候不就有「wen」？會不會柯文哲進北市府後換了電腦、改了習慣？蔡壁如則說她不知道。蔡壁如強調，如果是週刊自己加油添醋，她一定會提告；如果檢方起訴書真的說她證實excel檔案是柯文哲編輯，這種做法真的是在毀柯滅黨。