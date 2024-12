我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲涉嫌在京華城案中圖利,羈押114天後獲交保,北檢提抗告,北院昨(30)日再提高交保金至7千萬元,並須戴電子腳鐐。民眾黨國際事務部主任、發言人林子宇表示,綠媒開始鋪梗,試圖讓讀者對柯文哲的精神狀態產生懷疑。林子宇臉書發文表示,屬於《自由時報》體系的媒體《TAIPEI TIMES》以〈Expert weighs in on possible effects of long-term confinement〉為題,引述柯文哲主席獲釋後,台灣社會心理復健協會理事長張自強針對長期禁閉後造成的影響所發表的看法。其他中文報導明明有提及張自強「不特別評論個案」,但在《TAIPEI TIMES》的英文報導裡卻看不到這前提,通篇文章多次使用模糊主詞和不明確的引用,試圖讓讀者對柯文哲的精神狀態產生懷疑。林子宇表示,「我對號入座嗎?配圖用柯文哲、首句還特別提及柯文哲獲釋,才引述這些內容,我就算對號入座都坐得有理,坐得委屈。」四個月不見天日的關押,只能心疼法庭上語速變慢的他,然而這幾日他的對外發言仍然展現「邏輯清晰且富有領袖高度」的姿態,實在不需要媒體惡意連結,將需要復健、練習「餵食」、「穿衣」和「如廁衛生」等修復串聯在一起,更甚撰寫成英文。林子宇指出,不是用英文撰寫都是外媒,在執政黨掌握多數資源的前提下,假外媒真台媒的操作方式一直在上演,想來細思極恐,難保是為了日後惡意操作柯文哲主席精神狀態的鋪墊?