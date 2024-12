我是廣告 請繼續往下閱讀

▲總公司區域副總 Jeanette致詞勉勵同仁,一同展望未來。(圖/美商泰優 TaskUs提供)

▲活動壓軸邀請新一代天團告五人,現場演唱多首經典歌曲,同仁猶如置身演唱會,隨著旋律熱情合唱,為活動劃下完美句點。(圖/美商泰優TaskUs提供)

全球領先的數位科技服務外包商,TaskUs(NASDAQ: TASK),自成立以來不斷創新與成長,已成功服務眾多企業,從新創公司到全球500強企業,顯示出其在業界的深厚實力。自2018年進入台灣市場以來,TaskUs迅速拓展業務,服務範圍涵蓋遊戲、電商、零售等多個領域,並持續與理念相符的客戶攜手並進,致力於不斷優化人才與服務,為全球市場提供頂級數位支持。為慶祝公司成立16週年,TaskUs於2024年12月16日在台灣舉辦了年終尾牙活動。今年的尾牙主題為「ColorUs – Shine Through Us」,以TaskUs代表色鮮艷藍、粉紅色和黃色為基調,鼓勵員工以創意展現個人風格,讓每位員工都成為這場派對中的亮眼色彩。從服裝到飾品,甚至妝容,都可以融入TaskUs的代表色,展現獨特的個人風格。「You're one of the colors of TaskUs」是對所有員工的肯定,大家都是成就TaskUs的亮眼色彩。此次活動不僅是對員工辛勞工作的回饋,也進一步傳遞TaskUs的核心價值——WORK HARD, HAVE FUN。現場精心安排了一系列趣味互動活動,讓員工在輕鬆愉快的氛圍中,放鬆心情,並享受同仁之間的凝聚力與團隊合作精神。此外,活動中也特別選擇符合員工需求和喜好的獎品,展示了公司對員工的用心與關懷。此次尾牙活動設有創意互動區,包括「歐式藝廊」及梵谷名畫《在亞爾的臥室》的重現,讓員工身臨其境。此外,專業繪師為員工速寫似顏繪,讓每位員工擁有專屬的藝術肖像。活動現場還引入了360度錄影拍立得,讓員工留下難忘回憶,盡情表現與互動。TaskUs始終將員工視為公司最重要的資產。在此次尾牙活動中,特別頒發「青春貢獻獎」,以表彰那些在過去6年中與TaskUs共同成長、茁壯的同仁。公司也不定期進行員工提名,表彰優秀表現,並勉勵績優員工對公司的貢獻,激勵全體員工持續發揮潛能,共同邁向更加卓越的未來。TaskUs 區域副總Jeanette Parlade表示:「TaskUs能夠邁入第16週年,完全仰賴每一位員工的努力與付出。員工始終是公司最重要的夥伴,我們的使命不僅是為客戶提供卓越的服務,更是為員工打造一個能夠成長並發光發亮的工作環境。」她特別感謝TaskUs台灣團隊過去六年的辛勤投入,認為這是公司成長茁壯的基石。「我們堅信,唯有照顧好員工,才能讓我們的服務品質更上一層樓,才能讓TaskUs品牌更加耀眼。」她強調,TaskUs的成功來自於對員工的用心,未來將繼續攜手同仁,共同創造更多奇蹟。TaskUs 在全球多國設有分公司,包括臺灣、菲律賓、印度、希臘、愛爾蘭、美國、日本和埃及,為志同道合的專業人才提供多樣職涯機會。作為專為創新科技公司提供顧問外包服務的企業,TaskUs 利用雲端技術,為快速成長的行業提供品牌發展、客戶體驗提升等服務。涵蓋社交媒體、電子商務、遊戲、直播平台、外送、共乘,以及 HiTech、FinTech 和 HealthTech 等領域。至2024年,TaskUs 全球員工約五萬一千名。歡迎有興趣加入的專業人才上網查詢更多資訊。