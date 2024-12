我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Google首頁輸入「元旦前夕」關鍵字搜尋,就會按下「拉炮」,讓電腦螢幕拋灑彩帶。(圖/翻攝自Google)

▲手機系統也能一秒迎接跨年歡樂氣氛,趕快來試試看。(圖/翻攝自Google)

Google「搜尋引擎」首頁特效搶先看!今(31日)即將迎接2025跨年,為所謂「一年之末」除夕New Year's Eve,打造了Google Doodle驚喜小彩蛋,輸入「元旦前夕」關鍵字,就會看到「拉炮」圖案出現,以游標點擊便會拋灑出彩帶。根據維基百科說明:「New Year's Eve, also known as Old Year's Day」,在2024年的最後一天12月31日倒數、即將迎接2025年元旦的前夕,發現Google首頁的「搜尋引擎」又送上了Google Doodle特效小彩蛋。只要在Google首頁的搜尋引擎欄位中,輸入「元旦前夕」關鍵字,就會看到「拉炮」圖案出現,再以游標點擊「拉炮」、便會拋灑出彩帶,繽紛紙片灑滿整個螢幕,提前為大家獻上跨年的歡樂氣氛。手機系統也有此特效,不妨趁空現在就試試看,也可以藉由Google Logo右下角的分享鍵,傳送網址到臉書Facebook、推特X或郵寄給他人喔。