我是廣告 請繼續往下閱讀

▲歐德集團策略長張蔭泉(左)與愛心大使黃鐙輝(右)特別送上超萌歐德熊，為五峰國小棒球隊的孩子們加油打氣，鼓勵他們勇敢追逐夢想。（圖／業者提供）

▲新生活社會福利促進會照護的孩子們手捧親手製作的聖誕小鹿和可愛的歐德熊，臉上洋溢著幸福笑容與手護星願愛心大使黃鐙輝合影。（圖／業者提供）

▲小朋友穿上木作森活圍裙，體驗手作「聖誕小鹿」，手護星願愛心大使黃鐙輝直呼太好玩了，有機會要帶孩子們一同參與。（圖／業者提供）

▲孩子們從打磨、彩繪到組裝，親手完成「聖誕小鹿」，讓現場充滿歡樂氣氛，為歐德集團手護星願活動增添溫馨氛圍！（圖／業者提供）

歐德傢俱 官網https://www.order.com.tw/ 優渥設計 官網https://www.uwood.com.tw/ 木作森活 官網 https://woodyourlife.com.tw/

一份小小的禮物，讓弱勢的孩子有追夢的力量。歐德集團「手護星願」2008年起至今邁入第17年，2024年在愛心大使黃鐙輝以及歐德傢俱、優渥設計共同號召下，募集到900多份禮物贈予「博幼社會福利基金會」、「新生活社會福利促進會」、「球芽基金會」、「臺北市守護天使藝術發展協會」、「新北市自閉症服務協進會」、「台灣怡心寶貝社群協會」、「勵馨基金會」照護之孩童，滿載愛心的禮物，陪伴孩子們度過充滿愛與喜悅的耶誕佳節。歐德集團在「木作森活」場館舉行溫馨的捐贈儀式，黃鐙輝與小朋友們一起手作「聖誕小鹿」撲滿，感受創作的樂趣。場館內笑聲不斷，小朋友們開心的說：「下次還想找同學一起來！」愛心大使黃鐙輝談到：「每個孩子都有屬於自己的夢想。歐德集團除了打造夢想家，透過耶誕禮物募集的方式，讓偏鄉弱勢孩子感受到溫暖與希望，很開心自己參與到這麼有意義的活動。歐德就是社會的聖誕老公公!」新生活社會福利促進會創辦人羅素如表示：「感謝歐德集團17年來不遺餘力地幫助偏鄉學子，用孩子們最喜歡的禮物為他們送上聖誕祝福。」球芽基金會執行秘書林盈呈也分享：「球芽基金會服務偏鄉棒球隊的小朋友，鼓勵孩子在追逐棒球夢的同時也要重視學業與多元學習。非常感謝歐德集團今年將球芽基金會納入『手護星願』公益計畫，讓孩子們感受到關懷，更有勇氣追夢。」900份禮物分別送達北中南東等偏遠山區，孩子許願的禮物有益智玩具、文具圖書，運動鞋、籃球、足球、棒球、書包、腳踏車…等歐德集團使命必達，滿足孩子們的心願。此外，更將公益觸角延伸至其他需要關懷的群體，前往林口勵馨基金會捐贈生活物資，支援弱勢家庭，減輕經濟壓力。歐德集團策略長張蔭泉表示：「對一般人而言玩具、文具、衣物等是容易取得的，但對偏鄉或弱勢孩子卻是無比珍貴。看到孩子們收到禮物滿足的笑容，我們深受感動。一份禮物就是一份鼓舞的力量，歐德集團將秉持初心，繼續為需要扶助的孩子盡心力，期盼社會各界一同支持，讓愛無止盡。」