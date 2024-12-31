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▲柯文哲與蔡壁如相識30年，立委選舉時曾多次南下助選。（資料畫面／翻攝蔡壁如臉書）

前立委蔡壁如今天在廣播節目中，暢談辭台中市政府顧問的來龍去脈，她表示盧秀燕身為國民黨市長，一直在議會被質詢民眾黨顧問的問題，她感到很抱歉，自己「要辭就是10秒鐘的事情」。臨別時盧秀燕送她「勇氣、態度、承擔」，還溫暖張開雙臂說「來！過來！壁如抱抱」。對於蔡壁如要把低迷的黨救起來，盧秀燕感到憂心「坦白說要把這黨拉起來，太困難了、太困難了！」剛辭去台中市政府顧問一職的前立委蔡壁如，宣布參選民眾黨中央委員，今（31）日再度上《千秋萬事》節目，接受主持人王淺秋專訪。王淺秋問為何這麼快辭職？蔡壁如坦言，「人事處問我要不要等選上再辭？這不是我的個性，要辭就是10秒鐘的事情，當下屬不要造成長官困擾、給長官找麻煩。」蔡壁如說，今年2月她到台中市政府上班，但民眾黨多事之秋，議會每個會期，民進黨議員不是開記者會，就是在總質詢一直問盧秀燕有關她的問題。加上記者也常來問她民眾黨的事，自己確認公務員不得兼任民眾黨中央委員後，「我想就辭職好了」。蔡壁如說，民進黨議員一直要國民黨市長回答民眾黨顧問的問題，她對盧秀燕很抱歉，親自辭職時盧秀燕還安慰她說「政治就是這樣，我不覺得困擾，我們把它度過去就好」。那時京華城案即將起訴，她告訴盧秀燕自己要回民眾黨，對內溝通團結、對外找外援。盧秀燕很直白的說，民眾黨是非常小的黨，「坦白說，要把這黨拉起來太困難了、太困難了，妳怎會有這麼大的勇氣？」蔡壁如回答，單憑她一人力量，無法把低迷的黨救起來，自己必須專心團結大家。當下盧秀燕就說「來！過來！壁如抱抱，溫暖一下」，還送給她「勇氣、態度、承擔」6個字，事後對媒體形容，「蔡壁如對民眾黨有無可救藥的情感」。