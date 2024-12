我是廣告 請繼續往下閱讀

▲天團2NE1成員SANDARA PARK挾著爆紅神曲〈I Am The Best〉炸裂高雄跨年舞台,更驚喜透露將帶來中文歌曲。(圖/高雄市政府提供)

▲初次造訪高雄,SANDARA PARK認為和釜山十分相似。(圖/高雄市政府提供)

K-POP天團2NE1的成員SANDARA PARK將登上高雄跨年舞台,重現2NE1〈I Am The Best〉這首在YouTube上累積3.9億次觀看的爆紅神曲以及〈Go Away〉等多首經典團體歌曲,並將以個人獨唱中文歌曲帶來震撼人心的舞台表演。不僅如此,此次高雄跨年晚會集結了「六金級」卡司,包括金曲歌王盧廣仲、金曲歌后徐佳瑩,還有世界棒球12強賽冠軍Team Taiwan棒球英雄陪大家度過美好時光,徐佳瑩更將翻唱夯曲〈APT.〉。近日2NE1合體登上韓國節目,展現女王級的舞台魅力,SANDARA PARK凍齡美貌及超炫造型也成為網路熱門話題。為了迎接新的一年,SANDARA PARK與團隊準備充滿希望與力量的舞蹈表演,以及個人專輯中歡樂的〈FESTIVAL〉,呼應在高雄打造最棒的跨年慶典,並精心透露演唱準備已久的中文歌曲,作為送給台灣BLACK JACK的特別禮物,快來夢時代現場一起嗨翻跨年夜!初次造訪高雄,SANDARA PARK感到相當親切,因為城市港灣風景和她的家鄉釜山十分相似。她也對亞灣區夜景充滿期待,並表示在地美食是此次行程的亮點之一,希望在高雄留下深刻美好的回憶。SANDARA PARK的精采演出將會在電視、網路、廣播等各大平台全程直播,讓全球粉絲都能一起參與這場跨年盛會。隨著250秒的亞灣跨年花火照亮港都夜空,搭配火星人布魯諾(Bruno Mars)經典情歌〈Just the Way You Are〉,將呈現一場浪漫難忘的跨年煙火秀。