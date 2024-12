我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「在大安森林公園一邊哭一邊跨年」,《愛情萬歲》主演楊貴媚、李康生,以及導演蔡明亮等人也將親自到場「陪哭」。(圖/翻攝自國家電影及視聽文化中心 Taiwan Film and Audiovisual Institute 臉書)

2024年即將過去,全球迎來2025年,世界各地的慶祝活動進入最後倒數階段。與此同時,台北有一場別開生面的跨年活動,「在大安森林公園一邊哭一邊跨年」,選擇以集體流淚的方式送走2024年獲得許多關注,美國《CNN》也特別報導,認為活動體現出了「It’s okay not to be okay」的現代人精神面貌。為了致敬電影《愛情萬歲》中,女主角楊貴媚在長椅上痛哭七分鐘的經典場景,有網友去年在臉書發起「在大安森林公園一邊哭一邊跨年」的活動,原本以為只是社群網路上的無厘頭玩笑,不料獲得熱烈迴響,今年更是擴大舉辦。國家電影及視聽文化中心今年響應「在大安森林公園一邊哭一邊跨年」活動,將在今(31)日晚上9點45分時,於大安森林公園音樂露台播放《愛情萬歲》,「背座一片森林,哭成一片美景」,自由入座讓影迷邊哭邊跨年,且《愛情萬歲》主演楊貴媚、李康生,以及導演蔡明亮等人也將親自到場「陪哭」。網路玩笑變成別具意義的文化活動,也吸引《CNN》撰文報導。報導中介紹了《愛情萬歲》曾於1994年榮獲威尼斯國際電影節最高獎譽,為了向片中女主角楊貴媚在大安森林公園長椅上痛哭七分鐘的經典場景致敬,於是有了這場「在大安森林公園一邊哭一邊跨年」的活動,人們的熱烈參與,更讓活動成為一項都市文化奇觀。《CNN》訪問了數位去年曾到場「哭泣」的參與者,一位陳先生表示,「在那個時間、那個地點,你可以盡情哭泣,人們會過來安慰你,而不是對你指手畫腳」。一位李先生則說,「人們聚在一起喝酒聊天,有些人分享了自己的故事,陌生人因此建立聯繫,讓我十分感動」。《CNN》報導指出,「在大安森林公園一邊哭一邊跨年」引起共鳴的是一種「不ok也很ok」的態度,社群媒體盛行下,人們很容易感到從眾或與他人比較的壓力,而邊哭邊跨年則提出了一種「沒有非得怎樣」的觀點,在大多數人歡聲慶祝新年的跨年前夕,你還是有哭泣與發洩情緒的自由和權利。