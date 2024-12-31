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▲蕭敬騰在中國跨年開唱。（圖／翻攝自微博）

▲張信哲中國開唱，略顯豐腴。（圖／翻攝自微博）

▲陳昊宇（左）和王星越（右）合體。（圖／翻攝自微博）

▲周深、齊豫（右）合體。（圖／翻攝自微博）

以《墨雨雲間》走紅的大陸男星王星越今（31）日登上湖南衛視跨年，和陳昊宇合作燃炸全場，張韶涵也同樣在該台演唱，其他台還有小鬼（王琳凱）、周傳雄、張凌赫以及蕭敬騰接連登場，尤其齊豫、周深合唱〈歡顏〉讓觀眾直呼，「耳朵懷孕！」王星越和歌手陳昊宇登上跨年舞台，演唱〈烈火戰馬〉、〈馬〉，東方曲調和裝扮燃炸現場，王星越也對這樣的舞台很滿意，「很嗨！燃爆了！希望把好運分享給大家。」緊接著在東方衛視上，以選秀節目《偶像練習生》展露頭角的饒舌歌手小鬼（王琳凱）也帶來組曲，緊接著周傳雄、張凌赫合體，組合讓許多人跌破眼鏡。剛和經紀人Summer完婚的蕭敬騰，今年則是登上浙江衛視高唱〈王妃〉，張信哲接著帶來名曲〈信仰〉，2位「行走的CD」讓觀眾紛紛喊，「耳朵懷孕了！」浙江衛視還有鄭愷、苗苗、劉戀、劉雨辰等。齊豫、周深在北京衛視合唱〈歡顏〉，也是讓觀眾聽得如癡如醉。