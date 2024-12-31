我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳昇睽違22年公開自彈自唱，還說今晚將有很多經典歌曲，希望可以把自己弄哭。（圖／宜辰整合行銷提供）

歌手陳昇今年邁入第30場跨年演唱會，同樣在台北國際會議中心舉辦，和粉絲再度聚會。雖然今年演出強撞張惠妹和五月天的演唱會，且因為媳婦懷孕，所以妻子、兒子和媳婦都沒有到場，不過他絲毫不在意，不僅睽違22年公開自彈自唱，開場還帶來〈責任〉、〈我喜歡私奔和我自己〉和〈如風的少年〉等歌，讓許多粉絲聽得相當沉醉。陳昇在開場前透露，近期脊椎炎已經好轉許多，除了貼痠痛貼布，也持續每天游泳。原本他2002年因為頭部和右手受傷，再也沒有公開自彈自唱表演，不過今年暌違22年他再度公開自彈自唱登場，讓許多粉絲相當驚喜，陳昇笑說自己完全不緊張，自認與樂隊好默契，隨時可以應變，他也分享：「今年歌單都是工作人員的許願清單居多，經典歌曲多，我還蠻希望能找回初心，把自己弄哭。」而此次陳昇演唱會穿著也和以往不一樣，以一身簡單的紅花襯衫與牛仔褲亮相，背著吉他，輕鬆登場，這套裝扮不僅是為了致敬過去的青春歲月，也象徵著他回到了當初18歲的自己。而這套的服裝是由昇嫂為他購買的新衣，並且陳昇特別感謝妻子這三十多年來的陪伴與愛意，陳昇也表示：「今天開場要走學生路線，特別找了十幾年前的牛仔褲，剛好身材都沒什麼變化，隨便一條褲子其實都是十年以上。」至於陳昇每年跨年演唱會都不會再整點時間倒數，他也笑說，「時間本來就是自己規定的，我喜歡依照歌的順序，挑選適合倒數的情緒與大家一起倒數！」態度相當率性，完全不受外界拘束。