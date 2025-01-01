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在剛結束的國際馬術總會（FEI）年度會議上，展望2025年，Jack黃啟芳計畫全力推動第八分區的馬術發展，提升賽事層級，並強調馬術運動的多樣性和包容性。他透露，第八分區將迎來一系列國際賽事，包括2月在香港舉辦的首屆五星級「浪琴·香港國際馬術盛典」，這是自2019年以來香港再次成為國際馬術焦點。此外，年底於泰國舉行的亞洲錦標賽將新增耐力賽及帕拉馬術兩項比賽，為馬術運動注入更多元化的元素。同時，2025年中國將恢復世界盃資格賽，預計巡迴三個城市，吸引兩岸三地的馬術精英參與，爭取浪琴世界盃的參賽資格。Jack黃啟芳表示，這些賽事不僅促進區域內馬術運動的交流，也為青年選手提供更多國際舞台，提升亞太地區在全球馬術版圖上的影響力。在11月的阿布達比會議中，Jack黃啟芳成功連任，並邀請柬埔寨王室成員Nanda公主擔任第八分區副主席，組建技術委員會，專注於奧運及非奧運項目的規章修訂與發展建議。他表示：「此次連任對我而言是榮耀與責任並重，希望能進一步強化第八分區的技術實力，讓亞太地區馬術運動與國際接軌，實現長遠發展目標。」此外，他特別關注亞洲青少年選手的成長，致力於提高他們的國際能見度，並爭取將亞洲錦標賽列為奧運馬術項目的區域選拔賽。他希望藉此舉拔更多台灣及亞太地區的馬術人才，進入FEI擔任重要職位，共同推動馬術運動在區域內的普及與提升。對於未來的挑戰，Jack黃啟芳充滿信心：「2025年是充滿機遇的一年，我期待看到亞太地區馬術運動再創佳績，尤其是青少年選手的嶄露頭角。希望我們的努力能為第八分區寫下輝煌的新篇章。」