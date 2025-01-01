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民眾黨主席柯文哲今（1）日赴民眾黨部主持擴大中央委員會議，針對北檢以柯文哲「仍具實質影響力」作為羈押理由，臺北市議員徐弘庭轟北檢辦案受「一隻手干預」，1千5百萬在哪都還沒找到，就一直要柯文哲辭黨主席。徐弘庭今上《大新聞大爆卦》節目表示：「京華城一案證據不充足，北檢就一直在逼柯文哲做一件事，那就是辭黨主席。」徐弘庭認為，柯文哲當不當黨主席跟他有沒有可能串證的連結性並不強，徐弘庭並說：「北檢最離譜的就是，如果真的要押柯文哲，起碼給個有可能跟許芷瑜串證的理由。我看起來北檢沒有想把案子辦到底，搞不好只要柯文哲辭了黨主席，北檢就可以交代了，是誰要柯文哲辭黨主席？從請求解除通信到現在，這裡面真的有一隻手，而那隻手就是要柯文哲辭黨主席。」徐弘庭更批北檢沒有認真辦案：「檢方沒有窮盡力量在找那1千5百萬，反而在窮盡力量要他辭黨主席。如果真的要辦案，趕快把錢找出來。」