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民眾黨主席柯文哲獲二度交保後，再遭北檢提出抗告。今（1）日他緊急召開中央委員會議，正式辭去黨主席，拍板由立委黃國昌接代理主席。柯文哲會後也親自開直播向小草說明，這次經驗對他來說是「從零開始」，他雖然不是黨主席，但還是終身黨員，呼籲小草不要因為這樣就憤世嫉俗，也不要有什麼退黨潮，「我沒有放棄，你們也不要放棄！」柯文哲今在中央委員會議後特別在黨部會議室開直播，親自現身向支持者說明自己的狀況，並祝大家2025年新年快樂。柯文哲有感而發表示，今天開會「人我都很熟悉啦，但這個場域我覺得很陌生。」因為10月黨部搬家時，他人已經在土城看守所，完全沒有參與。柯文哲表示，他從2014年踏入政壇到現在，已經剛好10年。因為這次事件，讓他有機會停下來，重新檢視這10年的日子。「過去這10年我很像每天在快轉影帶中快跑，每天都在處理眼前的問題，很少有機會可以坐下來想想遠一點的事情、或是反省自己的人生。也因為這樣，很多細節都被忽略掉了。我永遠都在專注處理眼前的問題，沒有比較宏觀的角度來看很多事情。」柯文哲表示，10年前他經歷過台大的愛滋事件，當時事情發生後，有人問他如果重來一遍，要不要等系統更完整、更perfect再上線？「我說我反對，因為在它出錯之前已經跑了5千多人次，讓5千多人有新生命。」他認為，在這世上還是可以秉持善念努力去做，不要因為遇到小小挫折就從此變得憤世嫉俗。即使現在面對案子，他也相信公務員不會故意去做違法的事情。柯文哲並強調，他認為自己不是貪污圖利的人。最後，柯文哲也感謝在土城看守所外幫他打氣的小草，每當他審訊完夜間回北所時看到他們，就有力量撐過最艱困的時刻。他表示，今天會中他推薦黃國昌擔任代理主席，認為黃的能力大家有目共睹。民眾黨將舉行中央委員改選，2月1日就任，他認為在2月1日前後能夠選出黨主席，由新主席、新中央委員來帶領民眾黨較為適當。之後改選黨主席有意願皆可參選，一切按照黨內選舉規定。柯文哲強調，他雖然不是主席，但還是民眾黨的終身黨員、終身志工，所以喊話小草不要因為這樣就爆發退黨潮，「我沒有放棄，你們也不要放棄！」