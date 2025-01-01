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柯文哲今（1）日正式辭去民眾黨主席一職，會議後開直播向支持者說明心境。他並希望大家不要退黨，他仍然是民眾黨終身黨員，沒有放棄。在2025年的第一天，不能免俗的先跟大家說新年快樂！但是我也要講一些鼓勵的話，希望在這新的一年，我們繼續努力讓台灣可以變得更好。那今天在這個會議，我們來開這個臨時的中央委員會，來參加的有我們的台灣民眾黨的中央委員，還有這個緊急應變小組。人我都很熟悉，但是這個場域我就覺得很陌生，因為這個是我們新的中央黨部的大會議室。然後在搬來的時候，在10月份，那時候我已經在土城了，所以在整個搬家的過程當中，我都沒有幫忙。都非常謝謝這個祕書長周榆修跑前跑後的，把這個搬家順利的完成。那我剛才去看了一下環境，比起我們舊的中央黨部，那算是設備好很多，比較寬敞跟明亮，那謝謝這個周榆修秘書長在這段時間的努力。從2014年我踏入政壇到現在，已經剛好10年了，那這10年當中也因為這一次的事件，讓我有機會停下來重新檢視一下我這十年的日子。我一直以為說我們只要努力認真，就可以做出好成績。那過去也當了很久的醫生，作為醫生從來不會去懷疑說病人會害他或病人會騙他，當然我們每天面對的病人，也不會懷疑說醫生會騙他或醫生要騙他。所以我一直是以心存善念，盡力而為來面對這個世界。那當然在這一次有遇到一些挫折，不過其實面對這四個月來的這種經歷，我還是沒有改變心存善念盡力而為的人生哲學。我的信念還是沒有改變，我還是相信我的政治理念，不因短期利益犧牲長期利益，不因少數人的利益，犧牲多數人的利益，也不會因為政黨的利益而忽略這個國家的利益。我還是相信說我們在執政上面，民意專業價值。當然我們所作所為還是要看民意，但是我們也相信科學。所以我們還是有秉持我們的價值。什麼樣的價值你知道嗎？我認為：「普世價值」。普世價值在台灣的實現就是台灣價值，在台北實現就是台北價值。我認為只有普世價值、什麼樣的普世價值？民主、自由、多元、開放、法治、人權、關懷弱勢、永續經營。這還是我相信的一些價值所以即使面對這四個月當中的紛紛擾擾，我還是沒有改變我的信念。10年前我經歷過台大的愛滋事件，在當時事件發生之後，有人問我說，如果重來一遍你要不要等這個系統更完整、更perfect才上線？我說我反對，因為它在出事之前，已經跑了五千多人次，已經讓五千多個人有機會獲得一個新生命。不管是心臟移植、肺臟移植、肝臟移植、還有腎臟移植。所以我認為在這個世界上，我們還是能夠秉持一個善念，努力去做。也不要遇到一個小小錯誤，就從此變成憤世忌俗。在我面對的這個案子，我還是相信公務員，我認為公務員不會故意去做違法的事情。更何況一堆的公務員一路公文簽上來，他們怎麼會故意去做違法的事情？所以我還是相信，我們要相信人類的善良。我很擔心經過這個事件以後，公務員以後更不肯做事，這是我比較擔心的。我對台灣民眾黨是有責任的，我絕對不會因為我個人的因素，讓台灣民眾黨的發展受到阻礙；更不會因為這樣，讓台灣的民主的發展受到阻礙。所以我已經正式向中央委員會請辭。也非常謝謝所有中央委員，都支持我請辭的理由，他們也會推理了代理的黨主席。我們會在盡快的時間辦理這個主席的補選。剛好今年是我們臺灣民眾黨的選舉年，我們2月1日新的中央委員就會上任。所以我希望說，黨主席的選舉結果，大概在2月1號的前後可以底定。讓新的黨主席跟新的中央委員會，可以繼續帶領台灣民眾黨向前進。十年前我離開台大醫院進行一場改變政治文化的社會運動，十年後事實上台灣民眾黨已經是台灣重要的政治力量，也是立法院的關鍵少數。台灣的民主進程絕對不可以因為任何一個人的因素，而去阻礙。對我個人來講，我算是一個歸零重新開始，但是台灣民眾黨已經是台灣重要的力量。當然如果要黨主席的那種正式選舉，那每個人、任何人都可以出來選舉，那也可以去爭取黨員的支持。這個我們就是訴諸民主的機制。最重要的是今天利用這個機會，要跟大家宣布：這是要拜託大家的！跟大家講一些心裡話，事實上我在交保的當天也講了，我在整個過程當中，被審、被提訊了大概有十幾次。我還記得有一次這個從早上八點問到晚上八點，我說我以前可以騎一日北高一日雙塔，我沒有想到說一天的審訊可以讓我這樣身心耗竭。然後再被送回台北看守所的時候，我還記得那天下雨，晚上8點多，竟然在土城看守所外面馬路邊上還有人在舉牌。以前講過，我說我一輩子最感動的一句話就是有人說「只要阿伯不放棄，我們就不會放棄。」其實這一句話有時候是倒過來的：「只要你們不放棄，阿伯就不會放棄。」在很多這種夜晚，我被送回土城看守所的時候，看到路邊舉牌的，謝謝你們。雖然我不知道你們的名字，但是因為你們讓我有力量可以撐過我最困難的時候。那其實在土城看守所裡面也是一樣，很多這種年輕的朋友看到我都會喊阿北加油，或是說偷偷的做個手勢因為他不能隨便出聲音。非常謝謝大家的支持，也因為大家的支持，我才能夠撐過這個最艱難的時候不過不管怎麼樣，我覺得在這個事件當中，對我個人來講，我覺得最後很重要一件事情：我沒有因為這樣而心中充滿仇恨；我最後還是撐過去了。你要知道，人有時候遇到這種困境會充滿仇恨。特別是我父親狀況不好躺在醫院的時候。有一陣子我是真的很氣，不過還好最後還是能夠做到心存善念，盡力而為。那我有信心，我們會透過我們的努力讓台灣更好。所以最後是這樣：我沒有放棄，也拜託大家不要放棄！特別是支持者千萬不要什麼退黨潮，請大家繼續支持台灣民眾黨。還有更重要的，請大家跟我一樣心存善念，盡力而為。相信正面的力量，才能夠讓台灣更好。好！今天就拉拉雜雜的講了這麼多，謝謝大家！新的一年我們繼續努力，謝謝大家！