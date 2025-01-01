我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼飼主突然發現，無毛貓楊超越的屁股竟長出一塊白色細毛，且面積還隨著時間越來越大，甚至毛還長到變捲Q，懷疑是天氣太冷導致。（圖／翻攝自小紅書）

近期冷空氣強襲，一波又一波的冷氣團接力報到，讓人明顯感受到寒冬的威力。而中國一名飼主家中養了無毛貓，日前發現可能是因為天氣太冷，貓咪的屁股竟長出捲捲的細毛，且還越來越大片，罕見畫面讓萬名網友前來朝聖，紛紛驚呼：「一種天氣戰勝基因的概念。」小紅書網友「楊富貴諸葛亮和楊超越」家中養了一隻斯芬克斯無毛貓，取名為「楊超越」。日前飼主突然發現，楊超越的屁股竟長出一塊白色細毛，且面積還隨著時間越來越大，甚至毛還長到變捲Q，懷疑是天氣太冷導致，「寒流來無毛貓都變種了！」他更幽默寫下：「無毛貓也算舔到自己的毛了，不用去舔別人的毛過癮了。」貼文一出，立即吸引超過萬名網友朝聖，眾人紛紛留言，「冷到無毛貓都長毛，是不是一種天氣戰勝基因的概念」、「怎麼凍出來毛的長像穿了漸變的裙子」、「我家無毛貓也是這樣，之前都沒毛現在竟然全身都長毛了」。但也有網友認為原PO家中的楊超越應該不是純種無毛貓，「你家這隻應該是無毛貓跟德文捲毛貓的混血吧，這種捲曲的貓毛不是一般貓咪可以長出來的。」