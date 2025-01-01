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▲蕭敬騰不僅有自己的演唱會，還出惜多場企業尾牙。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲王子邱勝翊2024年一路從年初忙到年底。（圖／喜鵲娛樂提供）

歌手蕭敬騰（老蕭）跨年夜12月31日現身於浙江衛視2025跨年晚會，站在冷冽寒風的戶外舞台上特別獻唱〈王妃〉和新歌〈我帶著我的皮囊〉2首歌曲，讓氣氛沸騰到最高點，為2024年的最後一天劃下完美的句點。而他今年不僅首次挑戰主演音樂劇《胭脂扣》，「野生」巡演也仍在進行當中，明年更有望唱回台灣，對於2025年的計畫，他僅說「好好工作，好好生活。」蕭敬騰2024年初首次挑戰主演音樂劇《胭脂扣》，近30場均佳評如潮，緊接著8月投入全新「野生」世界巡迴演唱會，自上海展開序幕，演出橫跨2大洲、12個城市，年底又出席多場企業尾牙演出，與台下觀眾熱情互動，宛若小型個唱。而他今年10月也好不容易抽空完成與Summer的婚禮，將兩人的喜悅轉化為社會愛心，把700萬禮金全數捐出，幫助有需要的團體。被問到新的一年除了巡演持續進行以外，是否還有其它計畫，他表示自己會「好好工作，好好生活」。另外，蕭敬騰所屬喜鵲娛樂的其餘歌手艾薇、金泰佑、張喬西在跨年夜也是行程滿檔，艾薇在跨年夜首度趕場桃園及新竹，還帶著近期新作自創曲〈不愛就不愛〉，和〈失重前幸福〉、〈悲傷的五個步驟〉等歌曲；身為新竹人的金泰佑則是連莊第五年在自己的家鄉跨年，今年在戲劇作品《彈一場完美戀愛 First Note of Love》有著亮眼表現的他，也表示：「除了感謝公司的安排，讓我有別於以往的演出機會，也謝謝粉絲朋友們的支持，新專輯已在製作中，希望在2025年帶著新作品和大家相見！」宋念宇（小宇）因為農曆年前工作已被安排到除夕夜，所以將跨年留給家人；王子邱勝翊則分享，2024年除了再次成為舞台劇演員，更開心《男言之隱》開出紅盤，贏得滿堂喝彩，一路從年初忙到年底；兼顧事業與家庭的林熙蕾笑說，日子越過越快，現在都被時間追著跑，結束年度工作行程後，就特別安排長假陪伴家人，一行人去到芬蘭尋找聖誕老人，被問到2025的計畫，她則說：「沒有安排就是最好的安排。」