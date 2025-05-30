（6/1 09:30更新，新增周日直播）2025端午節在周六（5月31日），各地划龍舟比賽陸續登場，包括台北大佳河濱公園、台南安平、台中、鹿港夜間龍舟、高雄愛河等，各地都有精彩的龍舟賽，今年端午連假天氣好，無論是到戶外吶喊加油，或是在家吃粽子看龍舟賽過節都應景。《NOWnews》整理全台14場划龍舟比賽地點、賽程時間表、活動亮點、轉播直播一文掌握。
🟡台北市︱2025臺北國際龍舟錦標賽
日期：5月30日至6月1日
地點：大佳河濱公園（基隆河大佳段河道）
🐲賽程、比賽時間表（官網點此）
大佳河濱公園龍舟賽是每年端午節最受關注的賽事之一，堅持使用木製傳統龍舟，今年共吸引221隊、超過5000名選手參與。除了熱血的划龍舟比賽，3天活動舞台表演、美食市集都沒少，5月31日端午節當天還有端午立蛋、飛車立蛋挑戰賽，讓現場民眾同樂。
5月30日上午場︱點此看
5月30日下午場︱點此看
5月31日上午場︱點此看
5月31日下午場︱點此看
6月1日上午場︱點此看
6月1日下午場︱點此看
🟡新北市︱新北市議長盃第15屆龍舟錦標賽
日期：5月31日至6月1日
地點：新北市五股區微風運河
🐲賽程、比賽時間表（官網點此）
新北龍舟賽今年現場免費贈送特製彩蛋燈，兩日進行發送各300份，還有免費刮刮卡，最大獎是8800元全家禮券；現場免費送粽子香囊，每日限量1000份，另外提供精美古裝，可換上屈原裝拍照打卡，並結合胖卡車攤位，有玩也有吃。
🟡桃園市︱2025龍潭歸鄉文化節–市長盃龍舟賽
日期：5月30日至6月1日
地點：龍潭大池
🐲賽程、比賽時間表（官網點此）
桃園龍潭大池龍舟賽總獎金172萬元，吸引148隊報名參賽。今年亮點還有仲夏市集、水上高樁獅爭霸賽、連續3天音樂饗宴，以及5月31日端午節當晚煙火秀絢麗登場。
🟡新竹市︱2025新竹市端午節龍舟競賽
日期：5月30日至5月31日
地點：南寮舊漁港
🐲賽程、比賽時間表（官網點此）
新竹市龍舟賽周五、周六在南寮舊漁港（新竹市南寮街214號）舉行，93組隊伍競逐總獎金60萬元。舞台區精彩表演輪番登場，還有扯鈴、魔術等世界冠軍級演出，波光市集的特色美食從冰品到甜點都有。
🟡新竹縣︱2025新竹縣縣長盃龍舟賽
日期：5月30日
地點：新豐鄉池和宮前池和湖
🐲賽程、比賽時間表（官網點此）
今年新竹縣龍舟賽共49隊報名參賽，是近年隊伍最多的一次，爭取最高10萬元獎金。現場還有親子闖關活動、科技體驗區、精彩表演、有獎徵答等，可以玩上一整天。
活動當日全程在「新竹縣政府」粉專直播，點此看
🟡苗栗縣︱龍舟傳情在竹南
日期：5月31日
地點：竹南中港溪畔龍舟碼頭
端午節上午10時開賽，除了龍舟競賽，另有手作DIY、趣味闖關、氣墊遊戲、限時立蛋遊戲、草莓姊姊氣球秀、打卡拍照區、精彩表演。
🟡彰化縣︱鹿港慶端陽國際龍舟錦標賽
日期：5月30日至6月1日
地點：福鹿溪畔
🐲賽程、比賽時間表（官網點此）
鹿港夜間龍舟相當知名，今年126隊報名創歷年新高，比賽總獎金275萬元。首日5月30日晚間在南岸舞台區舉辦星光晚會，邀請到重量級歌手Bii畢書盡和民眾一起過端午。
5月30日南岸舞台演出流程表
18:30–18:45 昇動舞蹈團開場
18:45–19:10 HOT SHOCK
19:10–19:35 朱宇青
19:35–19:55 VITA 張芮菲
19:55–20:20 HOT SHOCK
20:20–20:40 陳華
20:40–21:00 Bii畢書盡
🟡嘉義縣︱2025嘉義東石龍舟賽
日期：5月30日至5月31日
地點：東石漁人碼頭
嘉義人好幸福，不只有龍舟競賽，周五19時30分施放長達360秒的高空煙火，周六端午節當天還有免費東石美食，東石港先天宮提供「料比粥多」的霸氣蚵仔粥，讓遊客免費爽吃。
🟡台南市︱2025臺南市國際龍舟錦標賽
日期：5月27日至5月31日
地點：台南運河
🐲賽程、比賽時間表（官網點此）
台南市龍舟賽在台南運河億橋至承天橋舉行，每天16時至22時均有攤商展售、文化展演及體驗活動，晚間18時至21時另有精彩演出。
🟡高雄市︱2025高雄端午嘉年華暨龍舟錦標賽
日期：5月30日至6月1日
地點：前金區愛河水域
🐲賽程、比賽時間表（官網點此）
🟡屏東縣︱2025東港粽動員－東港鎮龍舟競賽
日期：5月30日至5月31日
地點：東港溪
🐲賽程、比賽時間表（官網點此）
東港鎮龍舟賽在東港大橋至進德大橋間舉行，無論划龍舟、逛市集、親子同樂都適宜。周五有魔術秀、親子帶動跳、奇幻泡泡秀；周六是龍舟決賽日，還有氣球表演秀、震撼太鼓秀別錯過。
🟡宜蘭縣︱2025宜蘭縣龍舟錦標賽
日期：5月30日至5月31日
地點：冬山河親水公園
宜蘭縣龍舟賽今年吸引65支隊伍、超過1400人共襄盛舉，今年特別設有體驗組，現場也有學生寫生活動與表演。
🟡宜蘭縣︱2025蘇澳海上龍舟競渡
日期：5月31日
地點：南方澳第三漁港
蘇澳海上龍舟競渡是全台少見在漁港舉辦的龍舟賽，今年在南方澳第三漁港（進安宮前）舉辦，今年共計15支隊伍參賽。
🟡花蓮縣︱2025花蓮慶端午、鯉魚展競技．龍舟競渡嘉年華
日期：5月30日至5月31日
地點：鯉魚潭風景區
花蓮龍舟競渡吸引72隊、逾1400名選手參加，在端午節當天還有縱谷飄粽香的包粽活動，現場報名開放200人，以及立蛋活動，成功立蛋就送紀念品，送完為止。
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日期：5月30日至6月1日
地點：大佳河濱公園（基隆河大佳段河道）
🐲賽程、比賽時間表（官網點此）
大佳河濱公園龍舟賽是每年端午節最受關注的賽事之一，堅持使用木製傳統龍舟，今年共吸引221隊、超過5000名選手參與。除了熱血的划龍舟比賽，3天活動舞台表演、美食市集都沒少，5月31日端午節當天還有端午立蛋、飛車立蛋挑戰賽，讓現場民眾同樂。
5月30日上午場︱點此看
5月30日下午場︱點此看
5月31日上午場︱點此看
5月31日下午場︱點此看
6月1日上午場︱點此看
6月1日下午場︱點此看
🟡新北市︱新北市議長盃第15屆龍舟錦標賽
日期：5月31日至6月1日
地點：新北市五股區微風運河
🐲賽程、比賽時間表（官網點此）
新北龍舟賽今年現場免費贈送特製彩蛋燈，兩日進行發送各300份，還有免費刮刮卡，最大獎是8800元全家禮券；現場免費送粽子香囊，每日限量1000份，另外提供精美古裝，可換上屈原裝拍照打卡，並結合胖卡車攤位，有玩也有吃。
🟡桃園市︱2025龍潭歸鄉文化節–市長盃龍舟賽
日期：5月30日至6月1日
地點：龍潭大池
🐲賽程、比賽時間表（官網點此）
桃園龍潭大池龍舟賽總獎金172萬元，吸引148隊報名參賽。今年亮點還有仲夏市集、水上高樁獅爭霸賽、連續3天音樂饗宴，以及5月31日端午節當晚煙火秀絢麗登場。
🟡新竹市︱2025新竹市端午節龍舟競賽
日期：5月30日至5月31日
地點：南寮舊漁港
🐲賽程、比賽時間表（官網點此）
新竹市龍舟賽周五、周六在南寮舊漁港（新竹市南寮街214號）舉行，93組隊伍競逐總獎金60萬元。舞台區精彩表演輪番登場，還有扯鈴、魔術等世界冠軍級演出，波光市集的特色美食從冰品到甜點都有。
🟡新竹縣︱2025新竹縣縣長盃龍舟賽
日期：5月30日
地點：新豐鄉池和宮前池和湖
🐲賽程、比賽時間表（官網點此）
今年新竹縣龍舟賽共49隊報名參賽，是近年隊伍最多的一次，爭取最高10萬元獎金。現場還有親子闖關活動、科技體驗區、精彩表演、有獎徵答等，可以玩上一整天。
活動當日全程在「新竹縣政府」粉專直播，點此看
🟡苗栗縣︱龍舟傳情在竹南
日期：5月31日
地點：竹南中港溪畔龍舟碼頭
端午節上午10時開賽，除了龍舟競賽，另有手作DIY、趣味闖關、氣墊遊戲、限時立蛋遊戲、草莓姊姊氣球秀、打卡拍照區、精彩表演。
🟡彰化縣︱鹿港慶端陽國際龍舟錦標賽
日期：5月30日至6月1日
地點：福鹿溪畔
🐲賽程、比賽時間表（官網點此）
鹿港夜間龍舟相當知名，今年126隊報名創歷年新高，比賽總獎金275萬元。首日5月30日晚間在南岸舞台區舉辦星光晚會，邀請到重量級歌手Bii畢書盡和民眾一起過端午。
5月30日南岸舞台演出流程表
18:30–18:45 昇動舞蹈團開場
18:45–19:10 HOT SHOCK
19:10–19:35 朱宇青
19:35–19:55 VITA 張芮菲
19:55–20:20 HOT SHOCK
20:20–20:40 陳華
20:40–21:00 Bii畢書盡
🟡嘉義縣︱2025嘉義東石龍舟賽
日期：5月30日至5月31日
地點：東石漁人碼頭
嘉義人好幸福，不只有龍舟競賽，周五19時30分施放長達360秒的高空煙火，周六端午節當天還有免費東石美食，東石港先天宮提供「料比粥多」的霸氣蚵仔粥，讓遊客免費爽吃。
🟡台南市︱2025臺南市國際龍舟錦標賽
日期：5月27日至5月31日
地點：台南運河
🐲賽程、比賽時間表（官網點此）
台南市龍舟賽在台南運河億橋至承天橋舉行，每天16時至22時均有攤商展售、文化展演及體驗活動，晚間18時至21時另有精彩演出。
🟡高雄市︱2025高雄端午嘉年華暨龍舟錦標賽
日期：5月30日至6月1日
地點：前金區愛河水域
🐲賽程、比賽時間表（官網點此）
🟡屏東縣︱2025東港粽動員－東港鎮龍舟競賽
日期：5月30日至5月31日
地點：東港溪
🐲賽程、比賽時間表（官網點此）
東港鎮龍舟賽在東港大橋至進德大橋間舉行，無論划龍舟、逛市集、親子同樂都適宜。周五有魔術秀、親子帶動跳、奇幻泡泡秀；周六是龍舟決賽日，還有氣球表演秀、震撼太鼓秀別錯過。
🟡宜蘭縣︱2025宜蘭縣龍舟錦標賽
日期：5月30日至5月31日
地點：冬山河親水公園
宜蘭縣龍舟賽今年吸引65支隊伍、超過1400人共襄盛舉，今年特別設有體驗組，現場也有學生寫生活動與表演。
🟡宜蘭縣︱2025蘇澳海上龍舟競渡
日期：5月31日
地點：南方澳第三漁港
蘇澳海上龍舟競渡是全台少見在漁港舉辦的龍舟賽，今年在南方澳第三漁港（進安宮前）舉辦，今年共計15支隊伍參賽。
🟡花蓮縣︱2025花蓮慶端午、鯉魚展競技．龍舟競渡嘉年華
日期：5月30日至5月31日
地點：鯉魚潭風景區
花蓮龍舟競渡吸引72隊、逾1400名選手參加，在端午節當天還有縱谷飄粽香的包粽活動，現場報名開放200人，以及立蛋活動，成功立蛋就送紀念品，送完為止。