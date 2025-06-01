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▲滯留鋒面影響，天氣轉為不穩定，下週二、下週三（3日、4日）各地有短暫陣雨或雷雨，伴隨短延時強降雨。（圖／中央氣象署提供）

▲下週二到下週四因鋒面加上東北風影響，溫度會下降，北部、東半部高溫降至攝氏28到30度左右。（圖／中央氣象署提供）

中央氣象署預報指出，今（1）日水氣增多，南部地區及午後各地山區有局部大雨發生的機率，不過各地仍高溫炙熱，尤其是開工日大台北高溫上看攝氏36度，南部以及中部山區仍要留意大雨發生機會，，下週二、下週三（3日、4日）各地有短暫陣雨或雷雨，伴隨短延時強降雨。今（1）日南方雲系北移，水氣增多，環境為偏南至西南風，南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，各地比較悶熱，午後有局部短暫雷陣雨，南部地區及午後各地山區有局部較大雨勢發生的機率。氣溫方面，北部23至34度，中部24~33度，南部26~33度，東北部22~31度，東部23~30度，東南部24~31度；澎湖25~32度，金門24~31度，馬祖22~27度。高屏、宜蘭、花東空品區竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖：北部空品區中央氣象署預報指出，開工日（2日）環境轉為西南風影響，迎風面的中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。氣溫方面，北部25~36度，中部25~34度，南部27~33度，東北部25~33度，東部25~32度，東南部26~34度；澎湖27~32度，金門25~32度，馬祖23~29度。滯留鋒面影響下週二、下週三，各地有短暫陣雨或雷雨，伴隨著短延時強降雨，西半部和各地山區有局部大雨機會；下週四鋒面走到巴士海峽，雨勢開始趨緩，但各地仍有局部短暫陣雨，中南部有局部短暫陣雨或雷雨。下週二到下週四因鋒面加上東北風影響，溫度會下降，北部、東半部高溫降至攝氏28到30度左右，中南部約攝氏31到32度，下週五溫度回升。