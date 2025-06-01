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收假日高溫炎熱 南台灣開始變天

▲近期氣溫炎熱，北台灣高溫甚至有機會衝破35至36度，鋒面抵達時會降溫。（圖／中央氣象署）

鋒面雨越下越多 週三雨勢最明顯

▲下波鋒面將在週二至週四影響台灣，全台降雨時間長、範圍廣。（圖／中央氣象署）

端午連假來到最後一天，今（1）日各地高溫炎熱，全台白天都能突破30度，不過西南風帶來的水氣增多，中南部會開始出現雨勢天氣風險公司分析師廖于霆指出，今天水氣增加，恆春半島到台南逐漸轉為「多雲時陰陣雨」的天氣，中部以北天氣較好，只有山區有午後雷陣雨；，提醒民眾，台灣沿海風浪較大，從事海域活動要注意安全。廖于霆說明，；北部、東北部則是上半天多雲時晴，下半天山區有短暫雷陣雨。明天北部高溫依舊有35至36度，中南部32至33度。下波鋒面預計週二下半天接近並通過，週二全台各地的午後雷陣雨變旺盛，晚上鋒面水氣也會讓中部以北出現陣雨；，預估週四（6/5）鋒面移動到巴士海峽，中北部的降雨趨緩，南台灣則要等到週五才會轉為穩定天氣。