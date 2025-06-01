端午連假來到最後一天，今（1）日各地高溫炎熱，全台白天都能突破30度，不過西南風帶來的水氣增多，中南部會開始出現雨勢，明（2）日開工「嘉義以南」全天都有降雨機會，週二、週三（6/3至6/4）鋒面抵達，全台天氣不穩，降雨範圍最廣，預計週五（6/6）天氣才會好轉。
收假日高溫炎熱 南台灣開始變天
天氣風險公司分析師廖于霆指出，今天水氣增加，恆春半島到台南逐漸轉為「多雲時陰陣雨」的天氣，中部以北天氣較好，只有山區有午後雷陣雨；氣溫方面，北部高溫32至34度，感受偏熱，中南部雲量較多且有陣雨，高溫反而較低，大約31至33度，提醒民眾，台灣沿海風浪較大，從事海域活動要注意安全。
鋒面雨越下越多 週三雨勢最明顯
廖于霆說明，明天西南風水氣持續影響，台中以南雲量多、有陣雨，尤其是是嘉義以南全天都有下雨機會，且有「短時較大雨勢」；北部、東北部則是上半天多雲時晴，下半天山區有短暫雷陣雨。明天北部高溫依舊有35至36度，中南部32至33度。
下波鋒面預計週二下半天接近並通過，週二全台各地的午後雷陣雨變旺盛，晚上鋒面水氣也會讓中部以北出現陣雨；週三鋒面位於台灣上空，全台都有陣雨或雷雨，降雨時間長，整天都下下停停，預估週四（6/5）鋒面移動到巴士海峽，中北部的降雨趨緩，南台灣則要等到週五才會轉為穩定天氣。
我是廣告 請繼續往下閱讀
天氣風險公司分析師廖于霆指出，今天水氣增加，恆春半島到台南逐漸轉為「多雲時陰陣雨」的天氣，中部以北天氣較好，只有山區有午後雷陣雨；氣溫方面，北部高溫32至34度，感受偏熱，中南部雲量較多且有陣雨，高溫反而較低，大約31至33度，提醒民眾，台灣沿海風浪較大，從事海域活動要注意安全。
鋒面雨越下越多 週三雨勢最明顯
廖于霆說明，明天西南風水氣持續影響，台中以南雲量多、有陣雨，尤其是是嘉義以南全天都有下雨機會，且有「短時較大雨勢」；北部、東北部則是上半天多雲時晴，下半天山區有短暫雷陣雨。明天北部高溫依舊有35至36度，中南部32至33度。
下波鋒面預計週二下半天接近並通過，週二全台各地的午後雷陣雨變旺盛，晚上鋒面水氣也會讓中部以北出現陣雨；週三鋒面位於台灣上空，全台都有陣雨或雷雨，降雨時間長，整天都下下停停，預估週四（6/5）鋒面移動到巴士海峽，中北部的降雨趨緩，南台灣則要等到週五才會轉為穩定天氣。