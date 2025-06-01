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▲下波鋒面將在週二至週四影響台灣，全台降雨時間長、範圍廣。（圖／中央氣象署）

▲第5波梅雨鋒面有西南風助陣，整體雨勢會加大、影響時間拉長。（圖／林老師氣象站）

今年第5波梅雨鋒面將在端午連假後抵達台灣，臺灣大學大氣科學博士林得恩表示，，未來一週天氣變化幅度較大，民眾務必持續留意天氣預報。林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」指出，今年第5波梅雨鋒面週二（6/3）報到，而這波鋒面有4個重要特徵，鋒面從週二影響至週四（6/5），，週三下半天至週四，雖然鋒面移動到巴士海峽，但因為環境水氣仍多，加上又有華南雲雨帶接替移入，大氣依舊不穩定，下雨機會仍大。這波鋒面具有「滯留鋒面」的特色，，尤其是迎風面的中南部、山區。由於環境條件配合，南海上出現大範圍的西南風，它所攜帶豐沛的水氣與能量，會使得台灣環境更加不穩定，鋒面通過後，大氣底層轉為東北風，帶來氣溫較涼的空氣，台灣各地溫度下降，尤其週三、週四因爲鋒面南移到巴士海峽，，和近期動輒33至35度甚至以上的感受，落差會非常大。