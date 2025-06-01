今年第5波梅雨鋒面將在端午連假後抵達台灣，臺灣大學大氣科學博士林得恩表示，鋒面影響時間長，且雨勢將大範圍侵襲台灣；不僅如此，在鋒面抵達後，各地氣溫也會出現下滑，未來一週天氣變化幅度較大，民眾務必持續留意天氣預報。
林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」指出，今年第5波梅雨鋒面週二（6/3）報到，而這波鋒面有4個重要特徵，包括「影響時間長、有滯留鋒面特色、西南風助威、導致降溫」等。
◾鋒面影響時間：鋒面從週二影響至週四（6/5），週三、週四雨勢最強，鋒面就在台灣上空，全台降雨機會增大，週三下半天至週四，雖然鋒面移動到巴士海峽，但因為環境水氣仍多，加上又有華南雲雨帶接替移入，大氣依舊不穩定，下雨機會仍大。
◾有滯留鋒面特色：這波鋒面具有「滯留鋒面」的特色，要留意伴隨梅雨鋒面上的中小尺度對流天氣系統，除了容易出現「短延時強降雨」及「長延時強降雨」之外，還有雷電或強陣風等劇烈天氣，尤其是迎風面的中南部、山區。
◾西南風助威：由於環境條件配合，南海上出現大範圍的西南風，它所攜帶豐沛的水氣與能量，會使得台灣環境更加不穩定，這波鋒面的降雨屬於「大範圍、長時間且、連續性」的型態。
◾降溫：鋒面通過後，大氣底層轉為東北風，帶來氣溫較涼的空氣，台灣各地溫度下降，尤其週三、週四因爲鋒面南移到巴士海峽，北部、東半部白天高溫會降到27至30度，中南部高溫也會降到攝氏30至33度，和近期動輒33至35度甚至以上的感受，落差會非常大。
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◾鋒面影響時間：鋒面從週二影響至週四（6/5），週三、週四雨勢最強，鋒面就在台灣上空，全台降雨機會增大，週三下半天至週四，雖然鋒面移動到巴士海峽，但因為環境水氣仍多，加上又有華南雲雨帶接替移入，大氣依舊不穩定，下雨機會仍大。
◾有滯留鋒面特色：這波鋒面具有「滯留鋒面」的特色，要留意伴隨梅雨鋒面上的中小尺度對流天氣系統，除了容易出現「短延時強降雨」及「長延時強降雨」之外，還有雷電或強陣風等劇烈天氣，尤其是迎風面的中南部、山區。
◾西南風助威：由於環境條件配合，南海上出現大範圍的西南風，它所攜帶豐沛的水氣與能量，會使得台灣環境更加不穩定，這波鋒面的降雨屬於「大範圍、長時間且、連續性」的型態。
◾降溫：鋒面通過後，大氣底層轉為東北風，帶來氣溫較涼的空氣，台灣各地溫度下降，尤其週三、週四因爲鋒面南移到巴士海峽，北部、東半部白天高溫會降到27至30度，中南部高溫也會降到攝氏30至33度，和近期動輒33至35度甚至以上的感受，落差會非常大。