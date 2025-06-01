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老高&小茉／相知相惜15年！老高說故事「背後原因」超甜蜜

▲老高＆小茉相知相守15年，男方每天說故事哄女方入睡，後來開啟了YouTube創作的契機。（圖／翻攝自老高＆小茉YouTube）

壹加壹／今年新婚「打造最可愛婚禮」！真摯感情打動無數人

▲「壹加壹」ILLY與LEAN交往長達13年，今年3月宣布結婚，不少粉絲被2人幸福氛圍所感動。（圖／翻攝自壹加壹IG）

許伯&簡芝／共患難、挺過拮据低潮！許伯、簡芝也愛了15年

▲許伯&簡芝以介紹各種寵物、動物的影片企劃為主，目前擁有超過130萬人次訂閱。（圖／翻攝自許伯&簡芝YouTube、IG）

尼克&ASHLY／交往多年都不膩！2地奔波「結婚原因超魔性」

▲尼克&ASHLY結婚6年多，目前育有1名女兒Aria，一家3口幸福甜蜜。（圖／翻攝自ASHLY IG）

昔日YouTube頻道「眾量級 CROWD」家寧與Andy撕破臉，今年3月起雙方一來一往，互揭彼此財務、感情及家人方面等瘡疤，9年情分鬧得一塌糊塗，不禁令人惋惜，粉絲直嘆「還能相信愛情嗎？」答案是可以。《NOWnews今日新聞》為此整理出4對知名YouTuber戀人組合盤點，，告訴你／妳，還是要相信愛情啊！百萬YouTuber「老高&小茉」是為了興趣而開始拍片，老高本業是IT工作者，當年因工作旅居日本，與小茉透過朋友介紹認識，雖然第一次見面讓對方誤會他油腔滑調，但在他誠意邀約下，2人同遊迪士尼後感情升溫，1個月就同居、1年後閃婚。如今相知相守15年，老高為了每天哄小茉入睡，一開始只是替代手機影片聲音，沒想到愈說愈順，成為長期習慣，也開啟了YouTube創作的契機。老高曾透露，雖然小茉一開始反對拍片，但看到粉絲喜愛與鼓勵後也改變了想法，老高說由自己講故事有個好處，就是方便判斷小茉睡著了沒，只要對方沒反應，那就代表可以休息了，因此老高笑說有些故事題材一定要避免，像是關於宇宙、人類起源的內容，小茉會愈聽愈起勁，到最後就不用睡了。如今他們已突破660萬訂閱，讓人看見夫婦倆生活與陪伴累積起來的溫度。另一對代表戀人「壹加壹」由ILLY（一粒）和LEAN（令）組成，他們自2015年創頻道以來，拍攝美食、旅遊與開箱等類型影片，10年來頻道擁有超過78.8萬訂閱數，內容豐富且貼近日常。ILLY負責手寫字型「粒線體」營造溫度，LEAN則以專業攝影背景打造高質感畫面，他們不靠誇張噱頭，而是以誠懇的日常互動，穩紮穩打累積觀眾喜愛，頻道富含文青的質感，2人自然可愛互動，成為YouTuber界的文青系代表。而ILLY與LEAN交往長達13年，今年2人終於步入禮堂，婚禮當天邀請了許多YouTube界的好友參與，全程見眾人臉上掛滿幸福洋溢笑容，網友們紛紛祝福道：「 謝謝壹加壹，我還相信愛情」、「這個頻道的影片水準和內容，在我心中早已是百萬訂閱等級了」、「2位是YT圈的情侶模範！」從戀人、夥伴到夫妻，壹加壹把日常生活化作美麗果實，將作品注入真摯感情，是無數人心中理想的戀人搭檔代表。許伯&簡芝為一對夫妻檔所經營的YouTube頻道，主題以介紹各種寵物、動物的企劃為主，目前擁有超過130萬人次訂閱，從飼養倉鼠開始，到浣熊、果子狸甚至鱷魚，多元多變的內容吸引無數粉絲，也讓大眾對動物有更多認識，然而光鮮亮麗的背後，其實這對夫妻早年生活相當拮据，曾與2名孩子與愛貓擠在1張床上，靠著接案攝影與搬運工收入努力生活。儘管現實壓力不小，許伯與簡芝始終選擇一起面對，抱著對動物的熱愛堅持拍片，簡芝早期是公司聚會、婚禮等場合的接案攝影師，許伯也開始努力學習剪輯，如今成為獨當一面的主持人，接案活動也難不倒他，他們的默契與親情互動，讓網友感動留言「簡芝是百分百神隊友」、「一家人真的太棒了」、「許伯娶到一個兩百分的老婆」、「小朋友超級懂事。」「這群人」成員尼克與來自香港的ASHLY 2018年起開始共同經營頻道「尼克&ASHLY」，分享婚姻生活、育兒日常與惡搞企劃，訂閱數已經突破78.7萬，而2022年迎來女兒Aria，探討婚後、戀愛議題等類型的影片受到廣大共鳴，風格多了更多笑料與溫馨，讓觀眾朋友見證尼克與ASHLY的甜蜜點滴。事實上，尼克曾透露2019年娶回ASHLY的真正原因，當時他診斷出肝指數過高，有可能得肝癌，他這樣對ASHLY說：「如果我真的得了肝癌，那我們就分手，因為我不要妳去照顧一個病人。」更透露2人有次大吵，當時他心想，「如果我可以不用手機就找到她，我就娶她。」果真自己真的找到ASHLY，因此下定決心要與ASHLY結婚。