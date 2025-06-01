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▲丫頭（如圖）帶員工赴日本沖繩5天4夜旅遊，每人團費新台幣32000元，怎料過程中吃的三餐過於雷同，令她又氣又傻眼。（圖／翻攝自丫頭臉書）

▲丫頭發文回覆旅行社踩雷一事，強調自己原意並非要求補償或是高級行程，「只是不理解旅行社怎麼會連續三餐安排一樣的餐點。」（圖／翻攝自丫頭臉書）

對此，《NOWnews今日新聞》記者也傳訊關心丫頭方面，其經紀人表示不便多作回應，由於自己也是該趟旅行的人員，無法以客觀立場回覆此事，「感謝你們的關心。」

藝人丫頭（詹子晴）近日帶著員工赴日本沖繩5天4夜旅遊，委託旅行社規劃，每人團費新台幣32000元，怎料過程中吃的三餐過於雷同，令她又氣又傻眼，直接於社群曬出菜色照，事後更揚言公開該間旅行社，接著丫頭還原旅遊不滿過程之外，也透露對方後續欲補償費用，但她強調這並非自己原意，丫頭近日在社群Threads暴怒，分享赴沖繩旅程中多餐內容幾乎相同，每人團費新台幣32000元卻還需頻繁自費，讓整團員工傻眼至極，「我一度以為我在當兵，連吃三餐一樣的。」直接發文槓上負責的旅行社，並表示事前都有詳細閱讀行程內容，「行程沒說會吃三餐一樣的東西唷，沒有人逼我們呀！」揚言將公開旅行社名稱，顯見情緒不小。而今稍早，丫頭也於該貼文中進一步說明後續，「丫頭強調，若該旅行社在飲食方面有預算考量，可以安排其他一樣便宜的餐點，眾人都很能接受，而不是安排一直吃一樣的食物，「