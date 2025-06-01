藝人丫頭（詹子晴）近日帶著員工赴日本沖繩5天4夜旅遊，委託旅行社規劃，每人團費新台幣32000元，怎料過程中吃的三餐過於雷同，令她又氣又傻眼，直接於社群曬出菜色照，事後更揚言公開該間旅行社，接著丫頭還原旅遊不滿過程之外，也透露對方後續欲補償費用，但她強調這並非自己原意，「不理解旅行社怎麼會連續三餐安排一樣的餐點，如果有預算的考量，可以安排其他一樣便宜的餐點，我們都很能接受的，而不是安排一直吃一樣的食物。」
丫頭近日在社群Threads暴怒，分享赴沖繩旅程中多餐內容幾乎相同，每人團費新台幣32000元卻還需頻繁自費，讓整團員工傻眼至極，「我一度以為我在當兵，連吃三餐一樣的。」直接發文槓上負責的旅行社，並表示事前都有詳細閱讀行程內容，「行程沒說會吃三餐一樣的東西唷，沒有人逼我們呀！」揚言將公開旅行社名稱，顯見情緒不小。
而今稍早，丫頭也於該貼文中進一步說明後續，「知道大家都很關心我們員工旅遊的進展，旅行社已經有來關切這次我們員工旅遊包團的狀況了，業務有說要補償我們這次的員工旅遊，但我們的用意不是為了跟旅行社要東西，所以業務這個好意我們『心領』了，感謝業務有在協助我們解決問題。」
丫頭強調，若該旅行社在飲食方面有預算考量，可以安排其他一樣便宜的餐點，眾人都很能接受，而不是安排一直吃一樣的食物，「導遊很有禮貌地照顧公司員工們，對事不對人，昨天發出這個照片提出疑問，我們並不是要求住五星級飯店還是要求吃高級料理，更不是為了要東西或是要退費，這不是我們的用意。」
對此，《NOWnews今日新聞》記者也傳訊關心丫頭方面，其經紀人表示不便多作回應，由於自己也是該趟旅行的人員，無法以客觀立場回覆此事，「感謝你們的關心。」
🔺丫頭社群全文
知道大家都很關心我們員工旅遊的進展，旅行社已經有來關切這次我們員工旅遊包團的狀況了，業務有說要補償我們這次的員工旅遊，但我們的用意不是為了跟旅行社要東西，所以業務這個好意我們「心領」了，感謝業務有在協助我們解決問題。
導遊Jason也很有禮貌地照顧公司員工們，我覺得對事不對人，昨天發出這個照片提出疑問，我們並不是要求住五星級飯店還是要求吃高級料理，更不是為了跟旅行社要東西或是要退費，這不是我們的用意。
只是不理解旅行社怎麼會連續三餐安排一樣的餐點，如果有預算的考量，其實可以安排其他一樣便宜的餐點，我們都很能接受的，而不是安排一直吃一樣的食物。
公司帶著員工出遊，希望員工能開開心心，員工受氣了，老闆們也不會舒服，遇到這次的狀況，都是經驗。至少我們在沖繩一起玩樂的回憶是好的。旅行社有好有壞，每個人感受不同，願大家以後參加旅行社都能順利平安、玩得開心。
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而今稍早，丫頭也於該貼文中進一步說明後續，「知道大家都很關心我們員工旅遊的進展，旅行社已經有來關切這次我們員工旅遊包團的狀況了，業務有說要補償我們這次的員工旅遊，但我們的用意不是為了跟旅行社要東西，所以業務這個好意我們『心領』了，感謝業務有在協助我們解決問題。」
丫頭強調，若該旅行社在飲食方面有預算考量，可以安排其他一樣便宜的餐點，眾人都很能接受，而不是安排一直吃一樣的食物，「導遊很有禮貌地照顧公司員工們，對事不對人，昨天發出這個照片提出疑問，我們並不是要求住五星級飯店還是要求吃高級料理，更不是為了要東西或是要退費，這不是我們的用意。」
對此，《NOWnews今日新聞》記者也傳訊關心丫頭方面，其經紀人表示不便多作回應，由於自己也是該趟旅行的人員，無法以客觀立場回覆此事，「感謝你們的關心。」
🔺丫頭社群全文
知道大家都很關心我們員工旅遊的進展，旅行社已經有來關切這次我們員工旅遊包團的狀況了，業務有說要補償我們這次的員工旅遊，但我們的用意不是為了跟旅行社要東西，所以業務這個好意我們「心領」了，感謝業務有在協助我們解決問題。
導遊Jason也很有禮貌地照顧公司員工們，我覺得對事不對人，昨天發出這個照片提出疑問，我們並不是要求住五星級飯店還是要求吃高級料理，更不是為了跟旅行社要東西或是要退費，這不是我們的用意。
只是不理解旅行社怎麼會連續三餐安排一樣的餐點，如果有預算的考量，其實可以安排其他一樣便宜的餐點，我們都很能接受的，而不是安排一直吃一樣的食物。
公司帶著員工出遊，希望員工能開開心心，員工受氣了，老闆們也不會舒服，遇到這次的狀況，都是經驗。至少我們在沖繩一起玩樂的回憶是好的。旅行社有好有壞，每個人感受不同，願大家以後參加旅行社都能順利平安、玩得開心。