我是廣告 請繼續往下閱讀

▲近期氣溫炎熱，北台灣高溫甚至有機會衝破35至36度，鋒面抵達時會降溫。（圖／中央氣象署）

端午連假熱到快暈倒！由於沒有鋒面、涼空氣影響，近幾天氣溫不斷攀升，昨（31）日高雄內門飆出38.5度，今（1）日花蓮玉里也有37度高溫，全台將近20測站觀測到35度以上的氣溫，中央氣象署預報員陳姵安提醒，（6/4）陳姵安指出，今明兩天北部、宜蘭受西南風影響環境偏悶熱，，中南部則是因為水氣偏多，加上有些許降雨，氣溫相對較低，但也有32至33度的水準。1、花蓮縣玉里鎮，攝氏37.0度2、臺東縣太麻里鄉，攝氏36.7度3、高雄市內門區，攝氏36.2度4、雲林縣斗南鎮，攝氏35.9度5、臺南市柳營區，攝氏35.8度📌影響時間：01日白天📌高溫黃色燈號：雲林縣、臺南市、高雄市、花蓮縣、臺東縣