端午連假熱到快暈倒！由於沒有鋒面、涼空氣影響，近幾天氣溫不斷攀升，昨（31）日高雄內門飆出38.5度，今（1）日花蓮玉里也有37度高溫，全台將近20測站觀測到35度以上的氣溫，中央氣象署預報員陳姵安提醒，週三前（6/4）各地依舊偏炎熱，要注意36度以上的高溫，氣象署已發布「高溫資訊」。
陳姵安指出，今明兩天北部、宜蘭受西南風影響環境偏悶熱，大台北有「沉降效應」，東南部要注意焚風發生，都可能有36度或以上的高溫，中南部則是因為水氣偏多，加上有些許降雨，氣溫相對較低，但也有32至33度的水準。
🟡今天（6/1）各地高溫排行榜
1、花蓮縣玉里鎮，攝氏37.0度
2、臺東縣太麻里鄉，攝氏36.7度
3、高雄市內門區，攝氏36.2度
4、雲林縣斗南鎮，攝氏35.9度
5、臺南市柳營區，攝氏35.8度
🟡高溫資訊
📌影響時間：01日白天
📌高溫黃色燈號：雲林縣、臺南市、高雄市、花蓮縣、臺東縣
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🟡今天（6/1）各地高溫排行榜
1、花蓮縣玉里鎮，攝氏37.0度
2、臺東縣太麻里鄉，攝氏36.7度
3、高雄市內門區，攝氏36.2度
4、雲林縣斗南鎮，攝氏35.9度
5、臺南市柳營區，攝氏35.8度
🟡高溫資訊
📌影響時間：01日白天
📌高溫黃色燈號：雲林縣、臺南市、高雄市、花蓮縣、臺東縣