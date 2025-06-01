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開工日天氣變差 中南部嚴防大雨

▲下波鋒面將在週二至週四影響台灣，全台降雨時間長、範圍廣。（圖／中央氣象署）

週二鋒面抵達 連3天全台有雨

▲近期氣溫炎熱，北台灣高溫甚至有機會衝破35至36度，鋒面抵達時會降溫。（圖／中央氣象署）

端午節連假結束後，新一波鋒面準備抵達台灣，且會在台灣上空滯留，帶來連日大雨，中央氣象署預報員陳姵安提醒，隨著南方雲系北移，週一（6/2）中南部降雨就會增多，，週五、週六（6/6至6/7）鋒面遠離，但水氣還是偏多，各地還是有明顯午後雷陣雨。陳姵安指出，」，北部、東半部則是多雲到晴，午後山區有「局部短暫雷陣雨」；氣溫部分，大台北、東半部有36度高溫，中南部水氣偏多、會下雨，高溫32至33度。陳姵安說明，週二有鋒面抵達台灣，與前幾波不同的是，這波鋒面有「滯留特性」，會待在台灣比較長的時間；。週五、週六鋒面遠離，但水氣仍偏多，東半部全天有「短暫陣雨」，其它地區多雲、午後有「局部短暫雷陣雨」。週二到週四滯留鋒面影響期間，；週五、週六慢慢回溫，各地白天都能來到29至32度。