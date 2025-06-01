端午節連假結束後，新一波鋒面準備抵達台灣，且會在台灣上空滯留，帶來連日大雨，中央氣象署預報員陳姵安提醒，隨著南方雲系北移，週一（6/2）中南部降雨就會增多，週二至週四（6/3至6/5）滯留鋒抵達，全台有雨，週五、週六（6/6至6/7）鋒面遠離，但水氣還是偏多，各地還是有明顯午後雷陣雨。
開工日天氣變差 中南部嚴防大雨
陳姵安指出，週一開工受到「西南風」影響，中南部各地區都有「短暫陣雨或雷雨」，尤其南台灣、中部山區有「局部大雨」，北部、東半部則是多雲到晴，午後山區有「局部短暫雷陣雨」；氣溫部分，大台北、東半部有36度高溫，中南部水氣偏多、會下雨，高溫32至33度。
週二鋒面抵達 連3天全台有雨
陳姵安說明，週二有鋒面抵達台灣，與前幾波不同的是，這波鋒面有「滯留特性」，會待在台灣比較長的時間；這3天全台有雨，全天不定時還會有「雷擊、強風」等劇烈天氣，整個西半部地區也都要注意大雨發生。週五、週六鋒面遠離，但水氣仍偏多，東半部全天有「短暫陣雨」，其它地區多雲、午後有「局部短暫雷陣雨」。
週二到週四滯留鋒面影響期間，因為下雨、雲量增多，各地氣溫會出現下滑，北台灣感受偏涼，北部23至26度、中部24至31度、南部25至31度、東部22至27度；週五、週六慢慢回溫，各地白天都能來到29至32度。
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陳姵安指出，週一開工受到「西南風」影響，中南部各地區都有「短暫陣雨或雷雨」，尤其南台灣、中部山區有「局部大雨」，北部、東半部則是多雲到晴，午後山區有「局部短暫雷陣雨」；氣溫部分，大台北、東半部有36度高溫，中南部水氣偏多、會下雨，高溫32至33度。
週二鋒面抵達 連3天全台有雨
陳姵安說明，週二有鋒面抵達台灣，與前幾波不同的是，這波鋒面有「滯留特性」，會待在台灣比較長的時間；這3天全台有雨，全天不定時還會有「雷擊、強風」等劇烈天氣，整個西半部地區也都要注意大雨發生。週五、週六鋒面遠離，但水氣仍偏多，東半部全天有「短暫陣雨」，其它地區多雲、午後有「局部短暫雷陣雨」。
週二到週四滯留鋒面影響期間，因為下雨、雲量增多，各地氣溫會出現下滑，北台灣感受偏涼，北部23至26度、中部24至31度、南部25至31度、東部22至27度；週五、週六慢慢回溫，各地白天都能來到29至32度。