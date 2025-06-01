我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蜜柑站長日本嵐電快閃店訂於6月6日到6月8日，每天上午10:00到下午16:00，在日本嵐電嵐山駅駅前広場舉行。（圖／高雄捷運-蜜柑站長）

「喵星外交」啟動！高捷貓站長蜜柑6月在日本嵐山登場

▲蜜柑站長日本嵐電快閃店訂於6月6日到6月8日展開，蜜柑本貓也穿上嵐電制服宣傳。（圖／高雄捷運-蜜柑站長）

▲過去「蜜柑站長」日本江之電彩繪列車醒駛經過鎌倉高校前站的畫面。（圖／高雄捷運-蜜柑站長）

愛護蜜柑的粉絲不用擔心蜜柑，因為本貓「沒有要搭飛機啦」。

日本

江之電彩繪列車

▲「蜜柑站長」穿上日本鐵道公司制服也好可愛。（圖／高雄捷運-蜜柑站長）

高雄

▲蜜柑站長專屬的高雄捷運制服、嵐電制服、江之鐵製服。（圖／高雄捷運-蜜柑站長）

台灣最強「貓咪站長」蜜柑持續在日本發光發熱！高雄捷運近期宣布，與日本江之電、日本嵐電推出「蜜柑站長日本修業中首航出發壯行會」，吉祥物「蜜柑站長」將在6月6日至8日現身日本嵐電嵐山車站廣場，推出快閃推廣販售活動。高雄超人氣的捷運蜜柑站長越來越紅了！高雄捷運日前宣布，蜜柑將化身國際觀光大使，結合江之電、高雄捷運、嵐電等三大鐵道首次夢幻串聯，喵星外交正式啟動。蜜柑站長日本嵐電快閃店訂於6月6日到6月8日，每天上午10:00到下午16:00，在日本嵐電嵐山駅駅前広場舉行，現場推出限定新品首賣、精美套色印章明信片、快閃限定滿額贈品等。蜜柑站長聯名商品於即日起於左營站蜜柑站長專賣店、棧貳庫搶先開賣的是蜜柑換穿上日本江之電的制服，前往青春明亮的湘南、江之島和古都鎌倉的玩偶、曬娃包、胸章等小物，6月份蜜柑站長將穿上嵐電制服，服務搭乘嵐電的旅客，前往京都嵐山遊覽知名渡月橋、嵯峨野竹林小徑、友禪的光林等特色景點，並於嵐山站首賣系列周邊商品。高雄捷運同時補充說明：「日本嵐電快閃會由大蜜柑（實體大玩偶）前往支援，而蜜柑站長本人會留守台灣」，「蜜柑站長」配合6月6日蜜柑快閃首賣活動，將於；「蜜柑站長」日本預計配合蜜柑參加亞洲最大文創盛事「2025臺灣文博會」，將於此外，彩繪列車運行時間從即日起至8月31日，高雄輪船、蜜柑站長聯名的海上巴士運行時間則為即日起至明年3月31日，航線由棧貳庫出發，往返旗津輪渡站，平日營運時間是下午1時開航、假日營運時間是中午12時。