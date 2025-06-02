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今天的天氣：西南風先到了 南台灣防大雨

▲下波鋒面將在週二至週四影響台灣，全台降雨時間長、範圍廣。（圖／中央氣象署）

今天空氣品質

明天的天氣：鋒面正式抵達 全台有雨

▲近期氣溫炎熱，北台灣高溫甚至有機會衝破35至36度，鋒面抵達時會降溫。（圖／中央氣象署）

一週天氣：鋒面週五遠離 午後雷陣雨繼續下

台灣未來一週天氣受到「滯留鋒面」影響，，中央氣象署提醒，，氣溫也會跟著下滑，民眾本週務必多留意天氣預報。6月2日今天的天氣，氣象署指出，，其它地區多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨；北部26至36度、中部25至34度、南部26至33度、宜蘭25至33度、花東25至32度。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東澎湖北部、馬祖、金門環境部提及，今天吹西南風，迎風面擴散條件佳，北部空品區位於下風處，污染物稍易累積，中南部並受降雨洗除作用影響，空品多為普通至良好；金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。6月3日明天的天氣，氣象署說明，，北部24至31度、中部26至33度、南部26至32度、宜蘭23至30度、花東25至31度。氣象署表示，週四（6/5）鋒面會南移到巴士海峽，雨勢稍緩和，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其它地區仍有局部短暫陣雨，降雨空檔較多，北部、東北部氣溫稍回升，