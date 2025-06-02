台灣未來一週天氣受到「滯留鋒面」影響，全台雨越下越多、降雨時間長，一直到週日（6/8）都會有明顯雨勢，中央氣象署提醒，鋒面降雨最劇烈的時間點落在週二至週四（6/3至6/5），氣溫也會跟著下滑，民眾本週務必多留意天氣預報。
今天的天氣：西南風先到了 南台灣防大雨
6月2日今天的天氣，氣象署指出，西南風影響，中南部有短暫陣雨或雷雨，南部、中部山區有局部大雨，其它地區多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨；北部26至36度、中部25至34度、南部26至33度、宜蘭25至33度、花東25至32度。
今天空氣品質
良好：竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東澎湖
普通：北部、馬祖、金門
環境部提及，今天吹西南風，迎風面擴散條件佳，北部空品區位於下風處，污染物稍易累積，中南部並受降雨洗除作用影響，空品多為普通至良好；金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。
明天的天氣：鋒面正式抵達 全台有雨
6月3日明天的天氣，氣象署說明，滯留鋒面影響，明後兩天，西半部地區、午後各地山區有局部大雨發生的機率，且降雨加上有弱冷空氣南下，北部、東北部轉涼，北部24至31度、中部26至33度、南部26至32度、宜蘭23至30度、花東25至31度。
一週天氣：鋒面週五遠離 午後雷陣雨繼續下
氣象署表示，週四（6/5）鋒面會南移到巴士海峽，雨勢稍緩和，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其它地區仍有局部短暫陣雨，降雨空檔較多，北部、東北部氣溫稍回升，週五至週日（6/6至6/8）水氣仍多，南部及東半部仍有局部短暫陣雨，中部以北多雲，午後有局部短暫雷陣雨。
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6月2日今天的天氣，氣象署指出，西南風影響，中南部有短暫陣雨或雷雨，南部、中部山區有局部大雨，其它地區多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨；北部26至36度、中部25至34度、南部26至33度、宜蘭25至33度、花東25至32度。
今天空氣品質
良好：竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東澎湖
普通：北部、馬祖、金門
環境部提及，今天吹西南風，迎風面擴散條件佳，北部空品區位於下風處，污染物稍易累積，中南部並受降雨洗除作用影響，空品多為普通至良好；金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。
明天的天氣：鋒面正式抵達 全台有雨
6月3日明天的天氣，氣象署說明，滯留鋒面影響，明後兩天，西半部地區、午後各地山區有局部大雨發生的機率，且降雨加上有弱冷空氣南下，北部、東北部轉涼，北部24至31度、中部26至33度、南部26至32度、宜蘭23至30度、花東25至31度。
一週天氣：鋒面週五遠離 午後雷陣雨繼續下
氣象署表示，週四（6/5）鋒面會南移到巴士海峽，雨勢稍緩和，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其它地區仍有局部短暫陣雨，降雨空檔較多，北部、東北部氣溫稍回升，週五至週日（6/6至6/8）水氣仍多，南部及東半部仍有局部短暫陣雨，中部以北多雲，午後有局部短暫雷陣雨。