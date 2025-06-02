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端午連假結束開工日飆36度！氣象署：滯留鋒週二報到

今天受到西南風持續影響，中南部有短暫陣雨或者雷雨，南部、中部山區有局部大雨，其它地區則是多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

東南部有焚風發生，今天大台北盆地及花東縱谷沉降作用影響，均有36度高溫會出現

▲今（2）日受到西南風影響，大台北地區、花東地區將出現36度高溫，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，要特別留意。（圖／NOWnews 資料圖片）

滯留鋒面週二開始影響！全台大變天「雨彈又連炸6天」

週二開始滯留鋒影響，西半部為短暫陣雨或雷雨，東半部逐漸有局部短暫陣雨或雷雨，大雨主要分佈在西半部及午後其他山區

週五至週日鋒面遠離，但大氣環境水氣仍多

▲週一連假後開工日天氣熱，週二滯留鋒面報到全台又大變天，一路下雨下到週日。（圖/中央氣象署）

端午連假結束，開工日天氣熱爆！中央氣象署表示，今（2）日受到西南風持續影響，中部及南部都有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區則是多雲到晴，東南部有焚風發生機率，甚至花東地區、大台北地區會出現36度的高溫，外出要注意防曬！另外梅雨鋒面週二就來報到，全台再度變天，且雨勢一路從週二連下6天到週日，這週外出記得都要帶傘。氣象署表示，溫度方面北部26度至36度、中部25度至34度、南部26度至33度、宜蘭25度至33度、花東25度至32度。氣象署提到，受到西南風影響緣故，，民眾外出也要注意防曬；到了週二開始，梅雨鋒面開始影響，全台又大變天降雨明顯，溫度略為下降。氣象署說，；週三鋒面移到南台灣，中南部及東部有陣雨或雷雨，北部、東北部以短暫陣雨為主，西半部整天都有局部大雨的機率。接下來週四鋒面南移到巴士海峽，中南部有陣雨或雷雨，其他地區轉為局部短暫陣雨。，南部及東半部有局部短暫陣雨，其它地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨影響，民眾記得這週出門都要攜帶雨具。