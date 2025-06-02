連假結束，今（2）日正式開工，受到西南季風水氣影響，嘉義以南整天都有一陣一陣的雨勢，天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，明（3）日鋒面抵達台灣，各地都要留意大雨發生，週三（6/4）大雨集中在雲林以南，週四（6/5）鋒面遠離，但仍全台有雨，預估一直到6月中旬都還有鋒面影響，下週甚至要留意是否有颱風生成。
開工日又悶又熱 南台灣出門帶傘
吳聖宇指出，今天雨勢集中在嘉義以南，山區要注意較大雨勢，越往北降雨越少；而北部平地受到西南風下沉增溫影響，大台北、花東可能有36度以上高溫，中南部因為水氣多，白天高溫只有32至33度左右，降雨比較明顯的地方甚至會更低一點，跟先前的南北溫度分布正好相反。
鋒面雨掃3天 全台小心大雨
吳聖宇提醒，明天鋒面抵達台灣，並一路往南移動，整個西半部、東北部都要注意局部大雨出現，明晚鋒面來到中南部，台中以北、宜蘭、花蓮仍有短暫陣雨，但雨勢稍微緩和，雲林以南、台東則要注意雷雨、局部較大雨勢。
週三鋒面繼續南移，雲林以南、台東有較大雨勢，台中以北到宜蘭、花蓮有短暫陣雨；週四鋒面抵達巴士海峽，但華南雲雨區的水氣還是較多，全台各地在預報上，依舊是有短暫陣雨的天氣，白天加上熱力作用，局部地區也會有熱對流發展帶來雷雨的機會，天氣仍是不太穩定。
午後雷陣雨接力 下週有熱帶擾動
氣象專家吳德榮則說明，週五、週六（6/6至6/7）鋒面在巴士海峽、繼續南移減弱，各地上午天氣好轉，但午後有局部陣雨或雷雨的機率。下週日至週三（6/8至6/11）台灣在暖氣團範圍內，各地晴時多雲，天氣炎熱如夏，但午後繼續有局部陣雨或雷雨的機率。
此外吳德榮提及，部分模式模擬，下週南海有熱帶擾動發展的跡象，是否發展為熱帶性低氣壓或颱風，還需要持續觀察。吳聖宇則補充，西南季風的移入，意味著今年的雨季正式展開，預估一直到6月中旬，都還會有鋒面影響台灣，民眾要多加注意，避免突發性的強降雨可能造成的災害。
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吳聖宇指出，今天雨勢集中在嘉義以南，山區要注意較大雨勢，越往北降雨越少；而北部平地受到西南風下沉增溫影響，大台北、花東可能有36度以上高溫，中南部因為水氣多，白天高溫只有32至33度左右，降雨比較明顯的地方甚至會更低一點，跟先前的南北溫度分布正好相反。
鋒面雨掃3天 全台小心大雨
吳聖宇提醒，明天鋒面抵達台灣，並一路往南移動，整個西半部、東北部都要注意局部大雨出現，明晚鋒面來到中南部，台中以北、宜蘭、花蓮仍有短暫陣雨，但雨勢稍微緩和，雲林以南、台東則要注意雷雨、局部較大雨勢。
週三鋒面繼續南移，雲林以南、台東有較大雨勢，台中以北到宜蘭、花蓮有短暫陣雨；週四鋒面抵達巴士海峽，但華南雲雨區的水氣還是較多，全台各地在預報上，依舊是有短暫陣雨的天氣，白天加上熱力作用，局部地區也會有熱對流發展帶來雷雨的機會，天氣仍是不太穩定。
午後雷陣雨接力 下週有熱帶擾動
氣象專家吳德榮則說明，週五、週六（6/6至6/7）鋒面在巴士海峽、繼續南移減弱，各地上午天氣好轉，但午後有局部陣雨或雷雨的機率。下週日至週三（6/8至6/11）台灣在暖氣團範圍內，各地晴時多雲，天氣炎熱如夏，但午後繼續有局部陣雨或雷雨的機率。
此外吳德榮提及，部分模式模擬，下週南海有熱帶擾動發展的跡象，是否發展為熱帶性低氣壓或颱風，還需要持續觀察。吳聖宇則補充，西南季風的移入，意味著今年的雨季正式展開，預估一直到6月中旬，都還會有鋒面影響台灣，民眾要多加注意，避免突發性的強降雨可能造成的災害。