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開工日又悶又熱 南台灣出門帶傘

▲西南風沉降影響，大台北、花東可能有36度以上高溫，體感非常悶熱。（圖／中央氣象署）

鋒面雨掃3天 全台小心大雨

▲下波鋒面將在週二至週四影響台灣，全台降雨時間長、範圍廣。（圖／中央氣象署）

午後雷陣雨接力 下週有熱帶擾動

連假結束，今（2）日正式開工，受到西南季風水氣影響，嘉義以南整天都有一陣一陣的雨勢，天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，，預估一直到6月中旬都還有鋒面影響，下週甚至要留意是否有颱風生成。吳聖宇指出，，越往北降雨越少；而北部平地受到西南風下沉增溫影響，，中南部因為水氣多，白天高溫只有32至33度左右，降雨比較明顯的地方甚至會更低一點，跟先前的南北溫度分布正好相反。吳聖宇提醒，，明晚鋒面來到中南部，台中以北、宜蘭、花蓮仍有短暫陣雨，但雨勢稍微緩和，雲林以南、台東則要注意雷雨、局部較大雨勢。；週四鋒面抵達巴士海峽，，白天加上熱力作用，局部地區也會有熱對流發展帶來雷雨的機會，天氣仍是不太穩定。氣象專家吳德榮則說明，週五、週六（6/6至6/7）鋒面在巴士海峽、繼續南移減弱，各地上午天氣好轉，。下週日至週三（6/8至6/11）台灣在暖氣團範圍內，各地晴時多雲，天氣炎熱如夏，此外吳德榮提及，部分模式模擬，。吳聖宇則補充，西南季風的移入，意味著今年的雨季正式展開，預估一直到6月中旬，都還會有鋒面影響台灣，民眾要多加注意，避免突發性的強降雨可能造成的災害。