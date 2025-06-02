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▲未來一週受到鋒面、西南季風強盛影響，台灣各地都有降雨訊號，尤其南台灣非常明顯。（圖／賈新興提供）

▲進入6月後，西南季風的勢力非常強盛，在南海附近也有熱帶擾動發展的訊號。（圖／賈新興提供）

今年「第1號颱風」遲遲尚未出現，不過時間進入6月，環境也開始出現一些訊號，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，首先針對本週梅雨鋒面影響，賈新興指出，明天清晨嘉義以南有局部短暫雨，，宜花東也有局部短暫雨，各地都要嚴防較大雨勢。週四鋒面南移，但西半部依舊有局部陣雨，午後在宜花東也有局部短暫雨。週五至下週三（6/6至6/11），都是午後各地有局部短暫陣雨的天氣型態；至於颱風的動態，賈新興說明，下週二在南海附近有熱帶擾動發展的訊號，屆時同樣處於西南季風較強盛的時段，此外，2025年開始至今，尚未有任何1顆颱風生成，日本氣象專家片山由紀子表示，，帶來災害風險。賈新興則強調，今年「真正有利颱風生成」的環境將從6月21日開始，6至11月颱風大約會生成17至24個，歷年平均為21.9個，範圍上今年屬於「正常偏少」，不過要注意的是，