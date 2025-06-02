今年「第1號颱風」遲遲尚未出現，不過時間進入6月，環境也開始出現一些訊號，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，下週二（6/10）起南海附近有熱帶性系統發展趨勢，隨著本週梅雨鋒面影響過後，台灣將進入一段西南季風主導的天氣，梅雨季也將來到尾聲，由颱風季接管。
首先針對本週梅雨鋒面影響，賈新興指出，明天清晨嘉義以南有局部短暫雨，午後鋒面抵達台灣，一直到週三（6/4），台灣整個西半部都有局部陣雨或雷雨，宜花東也有局部短暫雨，各地都要嚴防較大雨勢。
週四鋒面南移，但西半部依舊有局部陣雨，午後在宜花東也有局部短暫雨。週五至下週三（6/6至6/11），都是午後各地有局部短暫陣雨的天氣型態；而6月12日至6月16日，西南季風明顯偏強，整體雨勢大多都集中在嘉義以南。
至於颱風的動態，賈新興說明，下週二在南海附近有熱帶擾動發展的訊號，屆時同樣處於西南季風較強盛的時段，究竟是否進一步成為「熱帶性低氣壓」或「颱風」？還需要時間觀察，不過梅雨季環境在進入6月中會慢慢減弱，對颱風的生成也會越來越有利。
此外，2025年開始至今，尚未有任何1顆颱風生成，日本氣象專家片山由紀子表示，一旦首個颱風6月出現，將會是2016年以來，最晚生成的日本1號颱風，且太平洋地區的颱風，有可能在7、8月連環出現，帶來災害風險。
賈新興則強調，今年「真正有利颱風生成」的環境將從6月21日開始，6至11月颱風大約會生成17至24個，歷年平均為21.9個，範圍上今年屬於「正常偏少」，不過要注意的是，颱風生成數量和「颱風侵台數量」是兩碼子的事，颱風會不會影響台灣，仍需考量後續環境的走向，時間越近才能判斷。
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週四鋒面南移，但西半部依舊有局部陣雨，午後在宜花東也有局部短暫雨。週五至下週三（6/6至6/11），都是午後各地有局部短暫陣雨的天氣型態；而6月12日至6月16日，西南季風明顯偏強，整體雨勢大多都集中在嘉義以南。
至於颱風的動態，賈新興說明，下週二在南海附近有熱帶擾動發展的訊號，屆時同樣處於西南季風較強盛的時段，究竟是否進一步成為「熱帶性低氣壓」或「颱風」？還需要時間觀察，不過梅雨季環境在進入6月中會慢慢減弱，對颱風的生成也會越來越有利。
此外，2025年開始至今，尚未有任何1顆颱風生成，日本氣象專家片山由紀子表示，一旦首個颱風6月出現，將會是2016年以來，最晚生成的日本1號颱風，且太平洋地區的颱風，有可能在7、8月連環出現，帶來災害風險。
賈新興則強調，今年「真正有利颱風生成」的環境將從6月21日開始，6至11月颱風大約會生成17至24個，歷年平均為21.9個，範圍上今年屬於「正常偏少」，不過要注意的是，颱風生成數量和「颱風侵台數量」是兩碼子的事，颱風會不會影響台灣，仍需考量後續環境的走向，時間越近才能判斷。