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最賺錢的還是「雄獅旅行社」拿下冠軍，2025第一季以71億的營收稱霸旅遊市場，第二名則是五福，第一季的營收也來到21億；第三名季軍則是山富，第一季也有17億的營收入帳。

▲雄獅旅遊成為台灣上市櫃最強旅行社，2025年第一季營收高達71億元，橫掃旅遊市場。（圖/Google評價）

雄獅旅遊還是成長幅度最多，2024年第一季營收59億，今年則一口氣成長到71億元

台灣最強旅行社「雄獅旅遊」！40年老字號一年撈283億

會中公布2024年度財報，全年合併營收達到283億元，年增30.74%，受惠於後疫情時代大家出國需求增加，在2024年打出漂亮成績單，2025年第一季也再度開紅盤。

▲雄獅旅遊全台幾乎都有分店，不僅服務國內旅客，在海外也有據點，是台灣一間邁入40年老字號旅行社。（圖/Google評價）

雄獅旅行社最新評價曝光！近期特色行程亮點一次看

像是日本沖繩最便宜免2萬就可以出國4日遊，還有許多日本團暑假長榮直飛「兒童直接殺半價」，另外包括像是旅展優惠，韓國弘大明洞5日遊只要16999元等

▲雄獅旅遊備戰暑假，推出許多超殺優惠行程方案，像是韓國許多4天、5天行程都免2萬。（圖/雄獅旅遊官網）

台灣旅行社第一季營收出爐了！現在越來越多人都在安排出國，有些人喜歡自己做功課自助旅行，也有人則是喜歡跟旅行社買套裝行程跟團，然而台灣旅行社選擇眾多，哪一間又是最賺錢的呢？根據最新統計，「雄獅旅行社」2025年第一季營收衝到71億元，遙遙領先國內其他上市櫃旅行社，不少遊客都給予雄獅旅行社跟團高度評價。根據靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰公布最新數據，台灣上市櫃旅行社當中，其中在前三名的成長部分，；亞軍的五福也從18億成長到21億元；而山富則是略微下滑，2024年第一季有19億營收，今年則是剩下17億元，但也不難看出出國需求其實整體還是有成長，只是大家在選擇旅行社品牌上還是略有出入。雄獅旅遊最早創立於1985年，今年也邁入第40個年頭，不僅在全台灣都有服務據點，也很積極拓展海外市場，是一間老字號的國際旅行社，日前雄獅旅遊召開股東常會，雄獅旅遊董事總經理黃信川就表示，展望2025年，公司將會聚焦在「主題旅遊」、「國際發展」、「培養人才」等面向來繼續推行，包括專屬登山、滑雪、高爾夫、棒球等不同面向的主題來擬定旅遊策略，也推出許多鐵道旅遊的行程，繼續滿足不同需求的遊客，以鞏固在旅遊市場霸主的穩固之位，相當的霸氣。仔細查看雄獅旅遊Google最新一週評價，多間門市的評價高達4.3顆星以上的水準，許多遊客都表示至於最近雄獅旅遊主推什麼行程，因應夏季到來一些海島國家優惠已經開始，，因應暑假出國人潮又一波高峰，雄獅旅遊也準備好接招。也許下次想要跟團出國旅行，也能參考看看雄獅旅遊的行程符不符合自己需求囉！