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▲孫協志宇宙來了，你認得出誰是誰嗎？（圖／翻攝蝦皮購物）

「孫協志宇宙」重現西街少年！3個分身+阿彌陀佛姐太狂了

▲孫協志、姚淳耀以及鍾佳播化身游亞魚三兄弟，時隔20年重現西門最速傳說。（圖／翻攝蝦皮購物）

▲姚淳耀以及鍾佳播在去年金鐘獎就曾合作。（圖／姚淳耀臉書）

不只「孫協志宇宙」！2025版西街少年神秘嘉賓更大咖

▲「阿彌陀佛姐」還特別幫忙唱了蝦皮版阿彌陀佛。（圖／翻攝蝦皮購物）

經典台劇《西街少年》（Westside Story）於2003年在台灣首播，當時風靡全台，也讓飾演主角游亞魚的孫協志一炮而紅。近期有電商平台就還原《西街少年》少年劇情，更幫孫協志找來了「其他2個分身」，甚至還有西門町傳奇「阿彌陀佛姐」客串演出，精彩廣告內容曝光瞬間引發轟動。蝦皮購物昨（2）日釋出最新廣告影片，還原 20 年前叱吒全台的《西街少年》，讓47歲的藝人孫協志重新化身為游亞魚，在西門町街頭擔任快遞員來送貨奔馳闖蕩，展現「神速到貨的都市傳說」。不過奇怪的是，除了孫協志之外，影片中竟然還出現了其他兩個「游亞魚」，原來是蝦皮找上了曾被公認與孫協志相似度破表的姚淳耀，以及網紅鍾佳播，飾演另外飾演游亞魚的兄弟，也讓不少觀眾驚呼：「過了20年之後，游亞魚竟然變成三胞胎了」。目前40歲的姚淳耀，自高中時期就曾被封上「小孫協志」的封號，還曾在金鐘獎頒獎典禮上被誤認成孫協志，兩人也曾在綜藝節目《飢餓遊戲》同台，被現場公認超像雙胞胎兄弟。網紅鍾佳播也是常常被誤認為孫協志的其中一員，更曾在去年金鐘獎與姚淳耀合作拍攝戲劇類開場影片，當時就有不少觀眾敲碗「我一直在等孫協志出現！」如今電商平台的廣告，也直接讓一票7、8年級生想看到「孫協志宇宙」的夢想圓滿了。除了「孫協志宇宙」之外，本次蝦皮廣告中，還找來西門町傳奇人物「阿彌陀佛姐」來客串，「阿彌陀佛姐」是許多人在台北街頭見過的傳奇人物，現年63歲的她，自20年前開始，就一直在台北街頭唱佛。「阿彌陀佛姐」曾接受主持人曾博恩訪問，透露自己唱的「阿彌陀佛」其實是梵文，翻譯成中文是「無量壽佛」，她認為「我們唸阿彌陀佛，無量壽命啊！長壽的意思啦！」但許多人會誤會阿彌陀佛是辦喪禮會念的，甚至因此有路人認為被觸霉頭，有些動嘴罵她，甚至還有人會直接動手打她，此外，還被車子撞過差不多有20次左右。不過就算被路人攻擊，阿彌陀佛姐仍堅持唱佛，唱佛時被打，身體也都不會痛，「真的我親身經歷到N次了，因為我被打N次了都不會痛，為什麼呢？佛力不可思議，佛力加持啊！」至於為何會開始在街頭唱佛？阿彌陀佛姐坦言，自己19年前還是普通人，而且還是葷食主義者，直到母親驟逝後，「忽然的想要吃素」，更在無意間看到了佛教電視台，聽了師父開示，從此與阿彌陀佛結緣，並自行研讀地藏經，更決定付諸行動走進大街小巷唱佛，「替眾生種佛種子」，就是她堅持19年的原動力。