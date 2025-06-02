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收容所住了6年8個月！黑狗帥帥終於有新主人的愛了

▲帥帥的帥氣沙龍照。（圖／新北動保處）

▲帥帥開心投入新主人的懷抱當中。（圖／新北動保處）

年邁、殘缺犬貓也想被人愛！新北動保處送大禮包

漫長的等待都值得了！一隻黑色米克斯狗狗「帥帥」，在2018年時被救援到新北市新店動物之家，在志工的悉心照顧之下逐漸恢復健康，也重新開始信任人類。但由於帥帥是大型歐告，在認養條件上很難受到青睞，因此這一入住動物之家就是長達6年8個月。直到近期，終於出現了好消息，因為帥帥遇上了真正愛他的新主人，新北動保處也送上「大禮包」，期盼能讓年老、殘疾犬貓獲得更多領養的機會。黑色米克斯狗狗「帥帥」2018年時住進新北市新店動物之家，起初牠對於陌生的環境感到緊張不安，但經過動物之家人員悉心照料及志工互動陪伴，輕撫牠陪牠散步，逐漸地讓帥帥重新信任人類並開始參與送養活動。雖然帥帥個性穩重溫順，不僅對動物之家志工很友善，在送養活動上也有很多民眾喜歡與他互動，個性親人喜歡討摸，只是體格偏大型的米克斯黑犬找家不容易。帥帥這一住進新店動物之家，就長達6年8個月，帥帥的毛色從年輕黝黑等到中年斑白，但是牠依舊沒有放棄任何的希望，總會在送養活動上持續熱情招呼潛在的新主人們，直到2025年，帥帥終於等到了願意為牠駐足的家人。帥帥的新主人表示，自從在送養會遇見牠後就一見鍾情，回家後一直念念不忘的上新店動物之家臉書搜尋有關帥帥的貼文，最後終於下定決心帶帥帥回家。歡送帥帥出發到新家前，志工們特地幫牠洗澡洗得乾淨黑亮，帥帥能在已屆中老年時期找到溫暖的家，動物之家所有工作人員都非常感動，對於幫助毛寶貝認養又燃起更多期盼與熱情。由於帥帥為久居動物之家的犬貓，與年老、殘疾犬貓皆符合「新北市動物之家犬貓回春雙響炮計畫」資格，享有終身免費醫療諮詢、定期健檢、寵物飼料用品及疫苗注射等服務，針對不易認養的高齡或長期收容犬貓，額外贈送免費飼料、心絲蟲預防藥、輔具及犬隻訓練課程等福利。今年動保處更加碼推出「認養萬金禮」，凡至新北市各動物之家認養毛寶貝，可獲得寵物智慧照護存摺，享有健康數據雲端管理、合作動物醫院免掛號費等優惠，認養老殘疾犬隻可額外獲得新北幣2,000元。新北市動保處表示，新北市致力推廣「認養，不棄養」，鼓勵民眾至動物之家認養毛寶貝，除可獲得寵物白金卡，憑卡享有犬貓狂犬病疫苗終身免費施打、1年份犬貓基礎疫苗免費施打、免費1次寄生蟲預防投藥等動物照護福利外，也針對不易認養年老殘疾犬貓推出多項優惠以增進認養意願，也提升照護品質，希望所內更多個性親人的毛寶貝早日找到溫暖的家。