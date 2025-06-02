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▲大陸飼主拍下白色薩摩耶犬披上彩虹的照片，五顏六色均勻覆蓋在狗狗的白色毛髮上。（圖／翻攝微博）

薩摩耶犬外號「微笑天使」，是世界上最可愛的狗狗之一，其個性憨厚又熱情，白胖胖的身體搭配永遠在笑的表情，總是能融化許多愛狗人士。前陣子，超過數萬名網友朝聖，更大讚「太美了！」綜合陸媒報導，近日大陸微博有張薩摩耶犬的奇蹟照片被瘋傳，一名暱稱是「奶油泡芙」的網友透露，前陣子自家飼養的薩摩耶犬正在窗邊躺著睡覺休息，當時因下過雨後，突然出現一道彩虹，這道彩虹竟然顯現在狗狗身上。從畫面中可見，狗狗身上的白毛，瞬間出現一道顯而易見的彩虹，五顏六色均勻覆蓋在狗狗的白色毛髮上，這一幕也被飼主馬上拍了下來。珍貴的畫面在網路上曝光後，引來超過數萬人朝聖，也因這張照片零修圖，完全自然產生，讓許多人大讚是奇蹟。在相關貼文中，眾多網友紛紛留言直呼「太漂亮了，這種景象可遇不可求」、「你說有P圖我也相信」、「這是真的嗎？會不會太美了」、「不愧是微笑天使，連照片都可以這麼像上帝降臨」、「彩虹小狗太美了」。