未來一週的天氣大致確定，台灣將被梅雨鋒面、西南季風包夾，各地雨勢都非常明顯，中央氣象署預報員劉沛騰提醒，明（3）日鋒面抵達台灣，全台雨勢最大、雨區最廣，週三（6/4）鋒面往南，中北部降雨稍緩，南台灣仍有大雨，週四至週末（6/5至6/7）都是西南風影響，南部整天有陣雨，午後各地有雷雨。
鋒面抵達 明天天氣全台有雨
劉沛騰指出，明天鋒面接近、通過台灣，全台整天不定時都有陣雨、雷雨，白天降雨非常明顯，無論東西南北，各地都要小心大雨、強陣風、雷擊等「劇烈天氣」影響，週三鋒面會在中南部上空，北台灣轉為短暫陣雨，但西半部依舊有局部大雨，尤其台南以南要特別小心。
鋒面離開還有西南風 午後雷陣雨下不完
隨著西南季風越來越強，台灣雨季也正式來臨，劉沛騰說明，週四鋒面移動到巴士海峽，北台灣降雨趨緩，中南部地區則持續有局部短暫陣雨、雷雨；週五（6/6）鋒面遠離，輪到西南風的主場，南台灣首當其衝，整天有陣雨，其它各地也都有午後雷陣雨，類似天氣會一直延續到下週。
此外，有氣象模式顯示，下週二（6/10）之後，南海附近有熱帶系統醞釀，對此劉沛騰表示，夏季天氣型態逐漸到來，熱帶系統發展也會越來越活躍，下週確實有類似訊號，不過是否會有「熱帶性低氣壓」或「颱風」生成，還是要更長時間觀察，等待過幾天的預報。
鋒面襲台也會降溫 悶熱環境趨緩了
劉沛騰提及，今（2）日在北部、花東都飆出36度以上的氣溫，但明天鋒面開始影響、鋒面後方又有東北風，因此各地氣溫會變涼一些，週二北部25至33度、中部26至34度、南部26至33度，東部23至30度；週三北部22至25度、中部25至30度、南部26至31度、東部22至25度。
週五過後鋒面遠離，回到西南季風主導的環境後，各地氣溫又會再回升，全台高溫都上看30至33度，同樣在大台北、花東地區較為悶熱。
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劉沛騰指出，明天鋒面接近、通過台灣，全台整天不定時都有陣雨、雷雨，白天降雨非常明顯，無論東西南北，各地都要小心大雨、強陣風、雷擊等「劇烈天氣」影響，週三鋒面會在中南部上空，北台灣轉為短暫陣雨，但西半部依舊有局部大雨，尤其台南以南要特別小心。
鋒面離開還有西南風 午後雷陣雨下不完
隨著西南季風越來越強，台灣雨季也正式來臨，劉沛騰說明，週四鋒面移動到巴士海峽，北台灣降雨趨緩，中南部地區則持續有局部短暫陣雨、雷雨；週五（6/6）鋒面遠離，輪到西南風的主場，南台灣首當其衝，整天有陣雨，其它各地也都有午後雷陣雨，類似天氣會一直延續到下週。
此外，有氣象模式顯示，下週二（6/10）之後，南海附近有熱帶系統醞釀，對此劉沛騰表示，夏季天氣型態逐漸到來，熱帶系統發展也會越來越活躍，下週確實有類似訊號，不過是否會有「熱帶性低氣壓」或「颱風」生成，還是要更長時間觀察，等待過幾天的預報。
鋒面襲台也會降溫 悶熱環境趨緩了
劉沛騰提及，今（2）日在北部、花東都飆出36度以上的氣溫，但明天鋒面開始影響、鋒面後方又有東北風，因此各地氣溫會變涼一些，週二北部25至33度、中部26至34度、南部26至33度，東部23至30度；週三北部22至25度、中部25至30度、南部26至31度、東部22至25度。
週五過後鋒面遠離，回到西南季風主導的環境後，各地氣溫又會再回升，全台高溫都上看30至33度，同樣在大台北、花東地區較為悶熱。