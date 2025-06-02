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鋒面抵達 明天天氣全台有雨

▲鋒面在週二抵達台灣，降雨區域遍佈全台，且各地都要留意大雨發生。（圖／中央氣象署）

鋒面離開還有西南風 午後雷陣雨下不完

▲週五鋒面遠離後，西南季風持續影響，中南部降雨明顯，其它地區以午後雷雨為主。（圖／中央氣象署）

鋒面襲台也會降溫 悶熱環境趨緩了

▲週二鋒面抵達後，全台氣溫都會出現下滑，隨著鋒面遠離，各地氣溫才會慢慢回升。（圖／中央氣象署）

未來一週的天氣大致確定，台灣將被梅雨鋒面、西南季風包夾，各地雨勢都非常明顯，中央氣象署預報員劉沛騰提醒，，週四至週末（6/5至6/7）都是西南風影響，南部整天有陣雨，午後各地有雷雨。劉沛騰指出，明天鋒面接近、通過台灣，，週三鋒面會在中南部上空，北台灣轉為短暫陣雨，但西半部依舊有局部大雨，尤其台南以南要特別小心。隨著西南季風越來越強，台灣雨季也正式來臨，劉沛騰說明，，類似天氣會一直延續到下週。此外，有氣象模式顯示，下週二（6/10）之後，南海附近有熱帶系統醞釀，對此劉沛騰表示，夏季天氣型態逐漸到來，熱帶系統發展也會越來越活躍，下週確實有類似訊號，劉沛騰提及，今（2）日在北部、花東都飆出36度以上的氣溫，，週二北部25至33度、中部26至34度、南部26至33度，東部23至30度；週三北部22至25度、中部25至30度、南部26至31度、東部22至25度。，全台高溫都上看30至33度，同樣在大台北、花東地區較為悶熱。