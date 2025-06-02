2025年當紅迷因「露比醬」又被台灣人玩出新高度！台北市立建國中學明（3）日將舉辦第77屆畢業典禮，而按照該校的畢典慣例，校門口的總統蔣中正銅像銅像也會被學生KUSO，幫忙其Cosplay成為特色之一。今年稍早建中第77屆畢業典禮籌備會也公布了最終銅像佈置方案為「Ruby 蔣」，設計者也公布了理念，畫面曝光更讓超過3.2萬名網友驚呼連連。
建中蔣公銅像變身「露比醬」！設計理念曝光
台北市立建國中學長年以來，都是全台灣升學率第一的名校，幾乎所有學生畢業後都有機會進入台灣最高學府台大，還有不少人會出國到其他國家的名校留學，可以說是菁英齊聚的殿堂，台灣有不少知名人士，也都是從建中畢業的校友。
而建中從十幾年前開始，就會在畢業典禮前夕，幫校門口的蔣公銅像精心打扮，每一年都會配合當紅話題做變化，蔣公更曾經變身成太空人、薩諾斯等等不同的身分。
至於2025年建國中學第77屆畢業典禮，今（2）日稍早建中77屆畢籌會也公布了今年蔣公打扮的主題為「Ruby 蔣」，設計者是3年2班黎同學，設計理念以及靈感就是來自當紅迷因「Ruby醬」，其以高亢甜美的聲音與動感的節奏爆紅網路，並出現許多AI二創進一步普及。我們的「Ruby蔣」取其諧音，將舊時代的人物與新時代的文化結合，正是十分 「audacious」的組合！
再來是「促進男性形象的多元化以推動性別平等」，黎同學指出，影集《混沌少年時》指出當代男性在性別平權的推動中，對「自己夠不夠男人」產生強烈的焦慮感。我們希望同學能免於陷入父權期待中「男人」的模板裡，是以把校園裡的標誌性地標—蔣公銅像穿上女裝，解構父權的性別腳本，促使同學意識到自己可以成為任何樣子， 更進一步深化對性平議題的思辦。
而今年建中蔣公銅像化身「Ruby 蔣」的畫面，也被其他路過民眾拍下並分享在社群Threads上，吸引超過3.2萬人按讚留言，「蔣公曾經逼來台灣，算不算一種『陸逼蔣』？」、「還是很好奇褲子怎麼套進去的」、「蔣中正變中正蔣」。
當紅迷因「露比醬」到底是誰？苦熬10多年終於爆紅
至於近期在各種影片平台上造成旋風的「露比醬」迷因，究竟來歷為何？其實這個片段是來自於日本偶像動畫《Love Live!》企劃的限定３人團體AiScReam在2月份演唱會中的演唱出道曲〈愛♡スクリ～ム！〉的中場特別演出。
首先被點名到的「露比醬」，其實聲優降幡愛所飾演的黑澤露比，其他兩位團體成員分別為上原步夢（聲優：大西亞玖璃）、若菜四季（聲優：大熊和奏）。
雖然《Love Live!》系列有一定的知名度，但是直到10年過去才靠著迷因紅遍全球，而且其中黑澤露比的聲優降幡愛今年才31歲，雖然聲音高亢甜美，但其實是AiScReam成員中最年長者，再來是中聲道的28歲聲優大西亞玖璃，聲音為低沉的大熊和奏更是年僅24歲，聲音與年紀形成反差，也成為「露比醬」迷因的另一個有趣特點。
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台北市立建國中學長年以來，都是全台灣升學率第一的名校，幾乎所有學生畢業後都有機會進入台灣最高學府台大，還有不少人會出國到其他國家的名校留學，可以說是菁英齊聚的殿堂，台灣有不少知名人士，也都是從建中畢業的校友。
而建中從十幾年前開始，就會在畢業典禮前夕，幫校門口的蔣公銅像精心打扮，每一年都會配合當紅話題做變化，蔣公更曾經變身成太空人、薩諾斯等等不同的身分。
至於2025年建國中學第77屆畢業典禮，今（2）日稍早建中77屆畢籌會也公布了今年蔣公打扮的主題為「Ruby 蔣」，設計者是3年2班黎同學，設計理念以及靈感就是來自當紅迷因「Ruby醬」，其以高亢甜美的聲音與動感的節奏爆紅網路，並出現許多AI二創進一步普及。我們的「Ruby蔣」取其諧音，將舊時代的人物與新時代的文化結合，正是十分 「audacious」的組合！
再來是「促進男性形象的多元化以推動性別平等」，黎同學指出，影集《混沌少年時》指出當代男性在性別平權的推動中，對「自己夠不夠男人」產生強烈的焦慮感。我們希望同學能免於陷入父權期待中「男人」的模板裡，是以把校園裡的標誌性地標—蔣公銅像穿上女裝，解構父權的性別腳本，促使同學意識到自己可以成為任何樣子， 更進一步深化對性平議題的思辦。
而今年建中蔣公銅像化身「Ruby 蔣」的畫面，也被其他路過民眾拍下並分享在社群Threads上，吸引超過3.2萬人按讚留言，「蔣公曾經逼來台灣，算不算一種『陸逼蔣』？」、「還是很好奇褲子怎麼套進去的」、「蔣中正變中正蔣」。
當紅迷因「露比醬」到底是誰？苦熬10多年終於爆紅
至於近期在各種影片平台上造成旋風的「露比醬」迷因，究竟來歷為何？其實這個片段是來自於日本偶像動畫《Love Live!》企劃的限定３人團體AiScReam在2月份演唱會中的演唱出道曲〈愛♡スクリ～ム！〉的中場特別演出。
首先被點名到的「露比醬」，其實聲優降幡愛所飾演的黑澤露比，其他兩位團體成員分別為上原步夢（聲優：大西亞玖璃）、若菜四季（聲優：大熊和奏）。
雖然《Love Live!》系列有一定的知名度，但是直到10年過去才靠著迷因紅遍全球，而且其中黑澤露比的聲優降幡愛今年才31歲，雖然聲音高亢甜美，但其實是AiScReam成員中最年長者，再來是中聲道的28歲聲優大西亞玖璃，聲音為低沉的大熊和奏更是年僅24歲，聲音與年紀形成反差，也成為「露比醬」迷因的另一個有趣特點。