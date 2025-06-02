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菲律賓馬尼拉街頭日前上演詭異一幕，一名女子從鬧區馬路旁的排水孔中爬出，宛如恐怖電影的畫面在網路上瘋傳後，菲律賓社會福利和發展部表示，政府已提供該名女子8萬披索（約新台幣4.3萬元）的補助，並有意邀請她擔任「形象大使」，向街友解釋政府的社福援助政策。這名女子也出面還原事件真相。事件發生在5月26日下午，攝影師羅伯茲（William Roberts）當時正在菲律賓馬尼拉都會區馬卡蒂市（Makati）街頭時隨意拍攝，竟目睹一名女子從排水溝爬出來，後倉皇逃跑，現場民眾感到相當困惑。他把這場宛如恐怖電影真實上演的驚悚畫面上傳到Instagram後，在網路上引發熱議。據《馬尼拉公報》報導，警方證實該名女子是一位遊民街友，且另有3位遊民疑似把該處下水道當成棲身之地。警方也關閉洞孔，避免類似事件再次發生。攝影師羅伯茲隔天再次回到事發的排水孔，就看到政府部門已經把排水孔封住，也不准路人拍攝或錄影。他跟政府人員提到，除了該處，馬尼拉其他地方都有類似情況，有露宿者在環境惡劣的大型排水渠棲身，不過政府人員強調是「不同個案」，聲稱與此次事件「毫無關連」。菲律賓媒體「旗幟報」（Bandera）、「Pinoy Publiko」報導，菲律賓社會福利和發展部（DSWD）表示，該名女子名為「蘿絲」（Rose），靠拾荒為生，與伴侶Jerome一同生活。當天會爬到下水道是因為一把用來切割膠樽的小刀掉落渠中，她才下去撿回。當局派人調查後也發現，下水道內空間狹窄又充滿淤泥，不適合人居住。菲律賓社會福利和發展部（DSWD）表示，蘿絲與男友過去露宿街頭，但在兩人共同努力下，已在馬卡蒂市租了一個小床位，社福部也提供蘿絲8萬菲律賓披索（約新台幣4.3萬元）的補助，協助她開設雜貨店，同時也將協助有焊接技能的蘿絲男友找到工作。社福部長張僑倫（Rex Gatchalian）也透露，社福部有意與蘿絲合作，希望她幫忙宣傳政府對幫助街友的努力，「也許我們可以讓她擔任大使，向大家解釋，加入我們不會發生任何壞事，只會提供幫助」。張僑倫坦言，現在有很多街友不願意接受政府協助，因此社福部的新策略是希望透過蘿絲這些接受過政府援助的人，來說服處境類似的街友。