我是廣告 請繼續往下閱讀

距離8.4億頭獎只差1個數字！「悲情幸運兒」誕生在花蓮

02

花蓮縣

金旺來彩券行

▲6月2日晚間，其實有位威力彩「悲情幸運兒」誕生，雖然晉升成千萬富翁，但還是與8.4億獎金擦身而過。（圖／台彩官網）

6/2威力彩完整開獎號碼（第114044期）

只差一個號碼獎金就差38倍？威力彩核心玩法一次看

今（2）日晚間開獎的第114044期威力彩，頭獎金額高達8.4億，最終頭獎仍未送出，連槓延續至28期，也讓6月5日（四）的威力彩頭獎金額上看9.2億元。不過，6月2日晚間，其實有1位「悲情幸運兒」在花蓮縣誕生，雖然晉升成千萬富翁，但還是與8.4億獎金擦身而過。6月2日晚間威力彩頭獎獎金高達8.4億，第114044期威力彩獎號為晚間10點開獎結果公布，依舊沒有頭獎幸運兒產生，威力彩邁入連28槓。不過，今晚卻有1個幸運兒簽中了本期威力彩的貳獎，完全命中第一區獎號，沒中。這位幸運兒誕生於這位在花蓮誕生的幸運兒可將獨得本期貳獎獎金2210萬0,390元，順利晉升千萬富翁之列。不過，相差38倍的極大落差，可以想像這位花蓮幸運兒今晚徹夜難眠的興奮心情，又同時會想到只差一個數字的懊惱，絕對是最適合形容他的稱號了。※派彩結果以台彩官網資料為主。威力彩的遊戲規則總共有兩區，第一區38個號碼選6個，第二區8個號碼選1個，每一注價格為100元，不過威力彩須要兩區的號碼全中才能拿得頭獎，因此最常見的包牌就是，第一區選好固定的6個號碼之後，將第二區8個號碼都買下，一組則是新台幣800元。若本次這位幸運兒採取包牌策略，就能帶走6.7億，相當可惜。