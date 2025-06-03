鋒面抵達台灣，今（3）日的天氣有極大轉變，全台都會出現降雨，且有局部大雨機率，中央氣象署提醒，這波鋒面有些「滯留」情況，明（4）日依舊全台有雨，週四（6/5）鋒面移動到巴士海峽，南台灣雨勢較明顯，週五至週日（6/6至6/8）則是午後雷陣雨為主。
今天的天氣：梅雨鋒面殺到 全台不定時大雨
6月3日今天的天氣，氣象署指出，受到滯留鋒面影響，全台都有短暫陣雨或雷雨，其中西半部、花蓮、午後各地山區有局部大雨，鋒面影響期間有強對流發展，並伴隨「短延時強降雨、強陣風」等劇烈天氣；氣溫方面，因為普遍降雨的關係，各地高溫稍下降到29至31度，早晚低溫24至27度。
今天空氣品質
良好：竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、澎湖
普通：北部、馬祖、金門
環境部提及，滯留鋒面影響，環境風場為西南風轉東北風，受降雨洗除作用影響，空氣品質多為良好至普通；金門及馬祖清晨易有局部霧或低雲影響能見度。
明天的天氣：鋒面抵達南部 依舊全台有雨
6月4日明天的天氣，氣象署說明，滯留鋒面抵達南台灣上空，整個西半部地區持續有局部大雨，北部氣溫稍下降，雷雨的機率稍降低，但仍容易有局部大雨發生；北部22至26度、中部25至31度、南部26至32度、東北部22至27度。
一週天氣：鋒面遠離還有雨 西南季風越來越強
氣象署提及，週四鋒面逐漸南移到巴士海峽，午後西半部地區有局部大雨發生的機率，週五鋒面遠離，輪到西南風的主場，南台灣首當其衝，整天有陣雨，其它各地也都有午後雷陣雨，類似天氣會一直延續到下週。
此外，有氣象模式顯示，下週二（6/10）之後，南海附近有熱帶系統醞釀，對此氣象署表示，夏季天氣型態逐漸到來，熱帶系統發展也會越來越活躍，下週確實有類似訊號，不過是否會有「熱帶性低氣壓」或「颱風」生成，還是要更長時間觀察，等待過幾天的預報。
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6月3日今天的天氣，氣象署指出，受到滯留鋒面影響，全台都有短暫陣雨或雷雨，其中西半部、花蓮、午後各地山區有局部大雨，鋒面影響期間有強對流發展，並伴隨「短延時強降雨、強陣風」等劇烈天氣；氣溫方面，因為普遍降雨的關係，各地高溫稍下降到29至31度，早晚低溫24至27度。
今天空氣品質
良好：竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、澎湖
普通：北部、馬祖、金門
環境部提及，滯留鋒面影響，環境風場為西南風轉東北風，受降雨洗除作用影響，空氣品質多為良好至普通；金門及馬祖清晨易有局部霧或低雲影響能見度。
明天的天氣：鋒面抵達南部 依舊全台有雨
6月4日明天的天氣，氣象署說明，滯留鋒面抵達南台灣上空，整個西半部地區持續有局部大雨，北部氣溫稍下降，雷雨的機率稍降低，但仍容易有局部大雨發生；北部22至26度、中部25至31度、南部26至32度、東北部22至27度。
一週天氣：鋒面遠離還有雨 西南季風越來越強
氣象署提及，週四鋒面逐漸南移到巴士海峽，午後西半部地區有局部大雨發生的機率，週五鋒面遠離，輪到西南風的主場，南台灣首當其衝，整天有陣雨，其它各地也都有午後雷陣雨，類似天氣會一直延續到下週。
此外，有氣象模式顯示，下週二（6/10）之後，南海附近有熱帶系統醞釀，對此氣象署表示，夏季天氣型態逐漸到來，熱帶系統發展也會越來越活躍，下週確實有類似訊號，不過是否會有「熱帶性低氣壓」或「颱風」生成，還是要更長時間觀察，等待過幾天的預報。