我是廣告 請繼續往下閱讀

▲午後至明日為今年梅雨季第5波鋒面發威階段，雨勢將明顯增強且範圍擴大，可能伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣現象，北部地區亦會轉涼。（圖／記者林調遜攝）

大雨特報、陸上強風特報、濃霧特報一次看

▲受到滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，今日南部地區及馬祖有局部大雨發生的機率。（圖／翻攝自中央氣象署）

今（3）日受滯留鋒面與西南季風雙重影響，全台有明顯降雨機會。氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，今日上半天天氣仍偏熱，午後隨著梅雨鋒面南下籠罩全台，雨勢將明顯增強，尤其北台灣將轉為濕涼天氣。氣象署也於清晨3時發布大雨特報，提醒南部與馬祖地區有局部大雨機率，外出請攜帶雨具，注意瞬間強降雨與劇烈天氣。吳德榮在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中指出，昨日各地最高溫普遍落在32至38度，今日截至清晨5時24分，各地平地最低溫為24至25度。預估今日氣溫區間為北部22至32度、中部23至33度、南部24至31度、東部22至33度，整體白天雖偏熱，但午後鋒面報到後，氣溫將略降。最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日上半天各地天氣仍偏熱、大氣不穩，中南部可能出現局部短暫陣雨或雷雨。午後至明日為今年梅雨季第5波鋒面發威階段，雨勢將明顯增強且範圍擴大，可能伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣現象，北部地區亦會轉涼。週四（5日）起鋒面將逐漸南移，各地仍會有局部陣雨或雷雨，午後雨勢將較明顯。週五至週日鋒面進入巴士海峽並逐漸減弱，屆時氣溫將逐日回升，天氣仍不穩定，各地午後仍可能出現短暫雷陣雨，南部地區在清晨、上午亦有局部降雨機率。下週一至週四（9日至12日）台灣進入暖氣團影響範圍，天氣型態將轉為晴朗炎熱、典型夏季型態，但午後仍有局部對流發展、帶來陣雨或雷雨的可能。另外，部分模式模擬顯示，下週南海有熱帶擾動發展跡象，但各家模擬分歧，須持續觀察後續變化。中央氣象署指出，受到滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，今日南部地區及馬祖有局部大雨發生的機率。另外，今日清晨至晚上蘭嶼、綠島、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），提醒民眾注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。今日清晨金門及馬祖則易有局部霧或低雲影響能見度，金門及馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。台南市、高雄市、屏東縣、連江縣桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台東縣、金門縣、連江縣金門縣、連江縣