今（3）日起喝咖啡怎麼買最便宜？喜歡7-11咖啡可以選擇APP行動隨時取「馥芮白咖啡買2送2」只限今天，還有LINE電子禮券，有精品美式、精品燕麥拿鐵買一送一，且可寄杯APP慢慢喝；全家則是買咖啡時只要出示會員條碼，並且跟店員說要使用「免費租借環保杯」服務，即可享有特濃美式、特濃拿鐵、抹茶拿鐵半價優惠，只要單杯就5折，比買一送一更划算。
🟡全家便利商店
📍門市︱即起至6月24日
全家免費租借循環杯服務升級，只要出示會員條碼，或是沒帶手機可跟店員報會員電話，就能啟動「動口不動手」借循環杯，並同步享特濃美式、特濃拿鐵、抹茶拿鐵半價。
◾特濃美式28元，5折（原價55元）
◾特濃拿鐵33元，5折（原價65元）
◾抹茶拿鐵33元，5折（原價65元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯冰精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾中杯冰精品燕麥拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元）➡️點此購買
◾大杯冰濃焙茶拿鐵2杯88元，5.9折（原價75元、特價44元）➡️點此購買
🟡7-ELEVEN
📍APP｜6月3日起至7月29日（每週二）
◾中杯精品馥芮白買2送2，5折（原價100元、特價50元）
📍APP｜6月1日起至6月3日
◾大杯美式精品買7送7，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯熱精品馥列白買7送7，5折（原價120元、特價60元）
◾中杯冰精品燕麥拿鐵買7送7，5折（原價110元、特價55元）
📍APP｜5月28日至6月6日
◾大杯濃萃美式12杯400元，6.7折（原價50元、特價33元）
◾大杯濃萃拿鐵12杯510元 ，7.1折（原價60元、特價43元）
◾西西里風檸檬咖啡系列12杯680元，7.1折（原價80元、特價57元）
◾一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶／青梅冰茶12杯500元，6.9折（原價60元、特價42元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶12杯500元，6.4折（原價65元、特價42元）
◾風味系列指定冰飲12杯640元，7.1折（原價75元、特價53元）
活動品項：皇家伯爵、太妃焦糖瑪奇朵、焙烤榛果、好時可可、濃焙茶拿鐵、濃抹茶拿鐵
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📍門市︱即起至6月24日
全家免費租借循環杯服務升級，只要出示會員條碼，或是沒帶手機可跟店員報會員電話，就能啟動「動口不動手」借循環杯，並同步享特濃美式、特濃拿鐵、抹茶拿鐵半價。
◾特濃美式28元，5折（原價55元）
◾特濃拿鐵33元，5折（原價65元）
◾抹茶拿鐵33元，5折（原價65元）
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◾中杯冰精品燕麥拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元）➡️點此購買
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📍APP｜6月3日起至7月29日（每週二）
◾中杯精品馥芮白買2送2，5折（原價100元、特價50元）
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◾大杯濃萃拿鐵12杯510元 ，7.1折（原價60元、特價43元）
◾西西里風檸檬咖啡系列12杯680元，7.1折（原價80元、特價57元）
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◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶12杯500元，6.4折（原價65元、特價42元）
◾風味系列指定冰飲12杯640元，7.1折（原價75元、特價53元）
活動品項：皇家伯爵、太妃焦糖瑪奇朵、焙烤榛果、好時可可、濃焙茶拿鐵、濃抹茶拿鐵