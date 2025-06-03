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▲台灣海峽有非常多「即時閃電」訊號，顯示線狀對流威力極強。（圖／中央氣象署）

梅雨季第5波鋒面在今（3）日抵達台灣，各地準備出現明顯雨勢，前中央氣象局局長鄭明典示警，，室外活動要注意。鄭明典今早透過臉書發文提及，「線狀對流系統接近！雷達回波看到這類線狀對流系統，應該馬上同時檢查閃電訊號，，室外活動就要很小心因應，能暫時避開最好。」實際查看中央氣象署資料，可以發現台灣海峽確實有非常多「即時閃電」訊號；而線狀對流主要是由，生命週期大約10小時，有些則只有3至4小時，可能因此釀災。針對本波鋒面，氣象署提醒，明（4）日依舊全台有雨，週四（6/5）鋒面移動到巴士海峽，南台灣雨勢較明顯，週五至週日（6/6至6/8）則是午後雷陣雨為主。