梅雨季第5波鋒面在今（3）日抵達台灣，各地準備出現明顯雨勢，前中央氣象局局長鄭明典示警，台灣附近有「線狀對流系統」逐漸接近，將會有一陣「狂風暴雨」，室外活動要注意。
鄭明典今早透過臉書發文提及，「線狀對流系統接近！雷達回波看到這類線狀對流系統，應該馬上同時檢查閃電訊號，如果有閃電伴隨，那就可以確定，這樣的系統接近，ㄧ定會有一陣狂風暴雨，室外活動就要很小心因應，能暫時避開最好。」
實際查看中央氣象署資料，可以發現台灣海峽確實有非常多「即時閃電」訊號；而線狀對流主要是由「很多個雷雨胞聚集在一起」形成，特點是速度很快，時速可達50至60公里，往往有一陣大雷雨夾雜狂風，短暫下過馬上停止，生命週期大約10小時，有些則只有3至4小時，可能因此釀災。
針對本波鋒面，氣象署提醒，今天全台都有短暫陣雨或雷雨，其中西半部、花蓮、午後各地山區有局部大雨，鋒面影響期間有強對流發展，並伴隨「短延時強降雨、強陣風」等劇烈天氣，明（4）日依舊全台有雨，週四（6/5）鋒面移動到巴士海峽，南台灣雨勢較明顯，週五至週日（6/6至6/8）則是午後雷陣雨為主。
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實際查看中央氣象署資料，可以發現台灣海峽確實有非常多「即時閃電」訊號；而線狀對流主要是由「很多個雷雨胞聚集在一起」形成，特點是速度很快，時速可達50至60公里，往往有一陣大雷雨夾雜狂風，短暫下過馬上停止，生命週期大約10小時，有些則只有3至4小時，可能因此釀災。
針對本波鋒面，氣象署提醒，今天全台都有短暫陣雨或雷雨，其中西半部、花蓮、午後各地山區有局部大雨，鋒面影響期間有強對流發展，並伴隨「短延時強降雨、強陣風」等劇烈天氣，明（4）日依舊全台有雨，週四（6/5）鋒面移動到巴士海峽，南台灣雨勢較明顯，週五至週日（6/6至6/8）則是午後雷陣雨為主。